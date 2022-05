MC Quỳnh Chi tiết lộ kỷ niệm khó phai nhòa khi từng tác nghiệp tại SEA Games

Quỳnh Chi xuất thân là MC thể thao trong các chương trình như: "Bản tin thể thao 24/7", "Nhịp đập 360 độ thể thao". Ảnh: FBNV

Sau thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam đã đăng cai tổ chức đại hội thể thao SEA Games 31 với lễ khai mạc hoành tráng và được các quốc gia trong khu vực đánh giá cao. MC Quỳnh Chi đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 của chúng ta?

- Trước hết, với cương vị là một người con Việt Nam, cá nhân tôi vô cùng tự hào và hãnh diện khi được chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng, rực rỡ sắc màu của chúng ta trong lần đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm nay. Là người từng có may mắn tham gia tác nghiệp và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games do Singapore tổ chức, tôi nhận thấy công tác tổ chức của chúng ta tại kỳ SEA Games 31 lần này cũng không hề thua kém so với nước bạn.

Xem lại công tác chuẩn bị cùng những nỗ lực của Ban tổ chức trong SEA Games 31 kỳ lần này, tôi vô cùng xúc động và nhớ lại những kỷ niệm trong lần tham gia kỳ SEA Games trước đó. Việc tổ chức thành công kỳ SEA Games 31 của Việt Nam sẽ là niềm tự hào lớn với mỗi người con đất Việt trong kỳ đại hội thể thao lớn của khu vực.

Trong số các bộ môn thi đấu tại SEA Games 31, MC Quỳnh Chi quan tâm đến những môn thi đấu nào?. Cảm xúc của bạn khi theo dõi các vận động viên nước nhà thi đấu tại kỳ SEA Games năm nay?

- Dù không có nhiều cơ hội theo dõi các vận động viên thi đấu nhưng tôi cũng tranh thủ thời gian để theo dõi các vận động viên của chúng ta thi đấu ở hai bộ môn là bơi lội và bóng đá. Với bộ môn bơi lội, đội tuyển của chúng ta đã có những chiến tích vang dội với những tấm huy chương vàng danh giá.

Đặc biệt hơn, chúng ta đã phá vỡ và tạo ra những kỷ lục mới tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, tinh thần và phong độ thi đấu ấn tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam trong bộ môn bóng đá nam. Đây là những cảm xúc tuyệt vời mà có lẽ không chỉ cá nhân tôi mà là của toàn bộ những người hâm mộ thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games năm nay.

Quỳnh Chi tham gia dẫn nhiều các gameshow giải trí, nổi bật như: "The Remix - Hòa âm ánh sáng", "Thần tượng Bolero". Ảnh: FBNV

Trong kỳ SEA Games năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bộ môn bóng đá nam. Theo bạn, chúng ta sẽ gặp những khó khăn nào trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình?

- Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển đang thi đấu với tâm lý tốt và đã chắc suất đi tiếp tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, hành trình phía trước có thể sẽ gian nan hơn khi chúng ta sẽ phải đối mặt với những đội bóng mạnh trong khu vực. Đặc biệt là kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan. Tôi còn nhớ trong lần tôi tham gia tác nghiệp tại Singapore, chúng ta đã phải dừng chân một cách nuối tiếc tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thế và lực của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay sở hữu nhiều gương mặt trẻ vô cùng triển vọng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của những gương mặt bổ sung kỳ cựu như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh sẽ giúp chúng ta gia tăng sức mạnh cho đội tuyển.

Trong kỳ SEA games lần này, chúng ta góp mặt với vị thế đương kim vô địch của giải đấu. Với tài năng, nhiệt huyết và tình thần thi đấu của các cầu thủ, tôi hy vọng rằng đội tuyển sẽ bảo vệ thành công tấm HCV trong kỳ SEA Games năm nay.

MC Quỳnh Chi từng đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam sang Singapore thi đấu tại kỳ SEA Games 28. Ảnh: FBNV

Từng tham gia tác nghiệp tại những kỳ SEA games trong quá khứ, MC Quỳnh Chi có ấn tượng gì đặc biệt với kỳ SEA Games mà mình từng tham gia?

- Với tôi, mỗi kỳ SEA Games đều để lại cho mình những cảm xúc đặc biệt. Trong lần tham gia cùng đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games do Singapore tổ chức, tôi vô cùng ấn tượng với các vận động viên thi đấu bộ môn đấu kiếm của chúng ta. Với sứ mệnh là người đại diện cho hình ảnh của quốc gia, dân tộc nên các vận động viên đều thi đấu với tinh thần cao cùng ý chí quên mình. Tôi cảm nhận được quyết tâm của các vận động viên. Thậm chí, những người hùng của chúng ta sẵn sàng hy sinh quên mình để đạt thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao nước nhà.

Trong kỳ SEA Games năm đó, lượng cổ động viên đồng hành cùng đội tuyển do hoàn cảnh địa lý xa cách. Do đó, mọi người đều vô cùng đoàn kết và cổ vũ hết mình cho đoàn thể thao nước nhà.

Mỗi khi đội tuyển đạt thành tích cao, những cổ động viên của chúng ta đều vỡ òa cảm xúc và hòa niềm vui chung với chiến thắng của các vận động viên. Khi chúng ta đạt được những kết quả không như ý, các cổ động viên cũng ngậm ngùi, thậm chí rơi nước mắt đồng cảm cùng vận động viên. Với tôi, đó là những kỷ niệm không thể phai nhòa tại kỳ SEA Games mình từng tham dự.

Quỳnh Chi tin tưởng rằng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình và mang lại nhiều kỳ tích cho thể thao nước nhà. Ảnh: FBNV

MC Quỳnh Chi có muốn dành lời chúc nào tới những vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games năm nay?

- Trong kỳ SEA Games 31, tôi mong muốn gửi tới các vận động viên những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng các vận động viên sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Trong kỳ SEA Games 31 này, chúng ta đang có những lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà cũng sự ủng hộ nồng nhiệt từ cổ động viên nước nhà.

Do đó, tôi tin tưởng rằng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình và mang lại nhiều kỳ tích cho thể thao nước nhà. Tôi cũng mong rằng các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, khát vọng cống hiến, vượt qua những áp lực và chiến thắng bản thân. Sau đó, dù kết quả có thế nào thì người hâm mộ vẫn sẽ tự hào và dành tình yêu cho các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự kỳ SEA Games năm nay.

Cảm ơn MC Quỳnh Chi!