Xuất hiện nhiều đối tượng trộm cắp tại bãi biển, Đà Nẵng khuyến cáo đến người dân và du khách

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng (BQL) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số kẻ gian di chuyển trên bãi biển, quan sát, lợi dụng sơ hở của du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.



Một số trường hợp du khách và người dân địa phương đã bị mất cắp tài sản do chủ quan, mất cảnh giác khi để tài sản của mình trên bãi cát hoặc trên ghế đá tại công viên Biển Đông, Lăng Ông, khu vực vỉa hè mà không có người trông giữ, ngoài ra việc để lại tài sản có giá trị trong cốp xe máy khi gửi xe tại các bãi trông giữ xe ven biển cũng tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay trộm cắp.

Cụ thể, ngày 29/7, tại khu vực bãi biển tại khu vực bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông, lực lượng chức năng đã mật phục, vây bắt 3 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là túi xách bên trong có giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt của chị T.T.N (trú tại Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Thời gin qua, bãi biển Đà Nẵng xuất hiện một số kẻ gian chuyên lợi dụng sơ hở của du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: BQL

Ngày 12 và 13/8, tại khu vực bãi biển Mỹ An, tiếp tục bắt đối tượng N.V.D (DN 2007, trú Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã thực hiện 3 vụ trộm cắp cửa người dân và khách du lịch.

Ngày 14/8, tại lối xuống biển Hồ Xuân Hương (phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lực lượng chức năng theo dõi và bắt được 2 đối tượng V.V.C (SN 1993, trú phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và N.V.T (SN 1999, trú Bình Chánh, Thăng Bình, Quảng Nam) đã lấy cắp 1 điện thoại di động người dân.

Các tài sản bị mất cắp đa số là túi xách, ví tiền, điện thoại di động, đồng hồ, giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân khác … Tất cả các trường hợp trên Ban quản lý đều phối hợp, bàn giao công an địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo BQL, hiện lực lượng công an các địa phương ven biển tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, mật phục để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Người dân và du khách cần bảo quản tài sản đề phòng mất cắp khi tham quan, tắm biển, vui chơi giải trí tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Người dân và du khách cần cẩn trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản cá nhân khi tham quan, du lịch tại bãi biển Đà Nẵng. Đối với quý khách đi xe máy, hãy đưa xe máy vào gửi ở những điểm trông giữ xe, không cất giữ tài sản có giá trị trong cốp xe. Khi vui chơi, thư giãn, và tắm biển nên gửi tư trang, vật dụng có giá trị tại các quầy trông giữ đồ trong các khu nhà tắm nước ngọt hoặc tủ giữ đồ tại các tổ kinh doanh dù ghế, giải khát trên bãi biển..... Nếu không sử dụng dịch vụ trông giữ đồ, người dân và du khách phải đảm bảo rằng tài sản của mình đã được trông giữ cẩn thận trước khi tắm biển hoặc đi dạo, vui chơi, chụp ảnh check-in", BQL khuyến cáo.