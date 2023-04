"Mẹ Khánh" và những đứa con nuôi

Đặc biệt, với tình thương yêu con trẻ vô bờ bến, hàng tháng, chị đều dành phần lớn số tiền lương của mình để san sẻ, giúp đỡ các cháu nhỏ mồ côi, để các cháu tiếp tục được vui bước đến trường, mơ về một tương lai tươi sáng, đủ đầy, hạnh phúc hơn.



Hơn 6 năm trước, trong chuyến lên Thao trường huấn luyện tổng hợp Đức Xuyên (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) tác nghiệp, khi trời tối muộn, tình cờ nghe bộ đội kể về hoàn cảnh của một phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số, có chồng vừa mất, hiện đang nuôi 7 đứa con, cháu nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi, chị Khánh quyết định khoác áo mưa, soi đèn, lội bùn đến thăm hỏi, động viên.

Trong căn nhà gỗ tuềnh toàng, mục nát, dột ướt khắp nơi, nhìn 8 mẹ con co ro, cúm rúm bên mâm cơm đơn sơ, đạm bạc, toàn lá sắn, ngọn lang, với đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ cũng đang nuôi con nhỏ, chị Khánh xúc động không cầm được nước mắt.

Vét trong túi áo, còn hơn 800.000 đồng, chị chạy ra cửa hàng tạp hóa cách đó không xa, mua một bao gạo, nửa ký cá khô, ít dầu ăn, mắm muối gửi tặng gia đình. Từ đó về sau, đều đặn mỗi tháng một lần, chị lại mua lương thực, thực phẩm, gửi xe khách từ thành phố Gia Nghĩa lên Krông Nô cho mấy mẹ con. Căn nhà tình nghĩa khang trang của gia đình họ bây giờ nay cũng do chị Khánh kêu gọi, vận động mọi người chung tay xây dựng.

Đại úy QNCN Bùi Thị Khánh đến thăm, trao quà hỗ trợ cho em Lê Trường An.

Bố mẹ mất sớm, chị gái lấy chồng xa, anh trai mắc bệnh tâm thần, nên từ nhỏ, em Lê Trường An (học sinh lớp 10, trú tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa) được gia đình người bác ruột đón về nuôi. Nhà bác đông con, hoàn cảnh khó khăn, cái ăn, cái mặc còn chẳng đủ, nên đã có lúc, An tính chuyện nghỉ học, ở nhà đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình. Tình cờ biết đến hoàn cảnh của em, chị Khánh tìm đến tận nhà, xin nhận đỡ đầu, chung tay, góp sức cùng em vui bước đến trường. Thương mẹ Khánh tảo tần, vất vả, An luôn chăm chỉ học hành, cố gắng. Những ngày nghỉ cuối tuần, An đều đạp xe, đi hàng chục cây số lên thăm mẹ Khánh và các em, dạy các em vẽ tranh, học bài.



Chồng làm nghề xây dựng, quanh năm vắng nhà biền biệt, nên ngoài công việc chuyên môn, thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, chị Khánh còn phải thay chồng nuôi dạy các con, gánh vác việc gia đình, hai bên nội ngoại. Sự vất vả, tảo tần của một người mẹ, một người phụ nữ, giúp chị hiểu rõ hơn về tình mẫu tử thiêng liêng, về những khó khăn, thiệt thòi của những đứa trẻ mồ côi, những "vầng trăng khuyết", những chiếc lá chưa lành khi thiếu vắng tình thương của mẹ cha. Trong mỗi chuyến đi hay qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, gặp những mảnh đời bất hạnh, chị đều cố gắng sẻ chia, giúp đỡ với tất cả tấm lòng. Đầu năm 2022, chị tiếp tục đứng ra nhận đỡ đầu, hỗ trợ 4 cháu nhỏ mồ côi của 3 gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong, với mức hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi cháu trong một tháng.

Con nuôi Lê Trường An đến trường trên chiếc xe đạp mà "mẹ Khánh" mua tặng.

Chị dạy các con, cả con đẻ lẫn con nuôi "Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần", "Đói cho sạch, rách cho thơm", càng khó khăn càng phải yêu thương, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội. Những kỹ năng, kinh nghiệm sống cần thiết của con trai, con gái, theo từng độ tuổi cũng được chị nghiên cứu, tìm hiểu, truyền dạy các con. Biết các con vẫn còn mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, mỗi lần đi họp phụ huynh, chị đều gặp gỡ, nhờ ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo thường xuyên quan tâm, động viên, kèm cặp, giúp đỡ, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui trọn vẹn của các con. Kết quả học tập ngày một tiến bộ, nụ cười vô tư, hồn nhiên của các con nuôi là thành quả xứng đáng của tình yêu thương, sự nỗ lực không biết mệt mỏi "mẹ Khánh" trong suốt những năm qua.



Đại tá Y Thảo Bkrông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông cho biết: "Ngoài việc nhận đỡ đầu các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, tật nguyền; hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các gia đình bị thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, ốm đau, tai nạn rủi ro… những năm qua, Đại úy QNCN Bùi Thị Khánh đã kêu gọi, vận động, quyên góp được hàng tỷ đồng, xây tặng hàng chục ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho các đối tượng trên địa bàn. Những việc làm thiện nguyện, nhân văn của đồng chí Khánh đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương về hình ảnh người lính Cụ Hồ, người phóng viên áo lính hôm nay".