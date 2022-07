CLIP: Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT) nói về việc sản phẩm mì ăn liền, bánh phở ăn liền của Việt Nam tiếp tục bị EU cảnh báo do vi phạm quy định an toàn thực phẩm của EU.

Sản phẩm mì ăn liền, bánh phở ăn liền của Việt Nam tiếp tục bị EU cảnh báo do vi phạm quy định an toàn thực phẩm của EU. Đây không phải là lần đầu tiên mì ăn liền của Việt Nam bị cảnh báo như vậy. Ông đánh giá như thế nào về cảnh báo của EU với sản phẩm mì ăn liền, bánh phở Việt Nam?

- Về sự việc này, theo tôi, cần có thông tin rõ ràng để tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng cũng là dịp để doanh nghiệp phải rà soát lại quy trình sản xuất một cách kỹ lưỡng nếu vẫn muốn tiếp tục xuất khẩu sang EU.

Hiện, EU có hệ thống cảnh bảo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hệ thống này cập nhật thường xuyên các vi phạm về an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi của tất cả các quốc gia khi nhập khẩu vào EU.

Từ tháng 1/2022 đến ngày 22/7/2022, Hệ thống cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU đã phát đi 2.531 cảnh báo các sản phẩm của các quốc gia vi phạm quy định, trong số đó, Việt Nam có 50 cảnh báo vi phạm quy định của EU.

Vừa qua, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo từ Hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm mỳ ăn liền xuất khẩu của Việt Nam vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, theo thông báo của Malta thì sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia đã bị cảnh báo vì mối nguy mì từ gạo biến đổi gen trái phép. Biện pháp thực hiện là giám sát và thu hồi sản phẩm.

Trong khi đó, sản phẩm mì ăn liền của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) cũng bị Ba Lan trả lại hàng.

Sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri của Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu đã bị Cộng hòa Liên bang Đức cảnh báo vì mối nguy chứa chất ethylene oxide mức 0,036 ± 0,018 mg/kg, 0,024 ± 0,012 mg/kg, 0,021 ± 0,011 mg/kg.

Việc sản phẩm mì ăn liền, bánh phở của một số doanh nghiệp tiếp tục bị EU cảnh báo có ảnh hưởng gì đến xuất khẩu sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam nói chung sang EU, thưa ông?

- Đối với sản phẩm mì ăn liền, hiện EU đang áp tần suất kiểm tra sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam ở thị trường EU là 20%. Vừa qua, tại Thụy Sỹ, Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam), với chức năng là cơ quan đầu mối quốc gia minh bạch các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, đã cùng các ngành chức năng làm việc với EU cam kết sẽ thúc đẩy kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm với mì ăn liền, đáp ứng quy định của EU.

Trong thời gian tới, EU sẽ xem xét giảm tần suất kiểm tra xuất khẩu vào EU vì theo quy định 6 tháng EU sẽ họp một lần để xem xét mức độ vi phạm của các quốc gia để đưa ra biện pháp tăng hoặc giảm kiểm tra.



Do vậy, việc một số doanh nghiệp vi phạm quy định vào thị trường EU sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực của các cơ quan trong việc thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào EU một cách thuận lợi nhất.

Qua việc sản phẩm mì ăn liền, bánh phở của một số doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục bị EU cảnh báo, ông có khuyến cáo gì cho doanh nghiệp khi muốn xuất khẩu vào EU?

- Doanh nghiệp lưu ý khi sản phẩm vi phạm thì có thể bị thu hồi, tiêu hủy hoặc trả về nơi sản xuất nhưng không có nghĩa những sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác cũng bị thu hồi, tiêu hủy hoặc trả về.



Để tránh bị những cảnh báo như trên, ảnh hưởng đến nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào EU một cách thuận lợi của các ngành chức năng, những doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền vào EU phải đặc biệt lưu ý kiểm soát tốt chỉ tiêu athylene oxide, vì ngưỡng quy định của EU rất thấp, do vậy, phải giám sát chặt từ nguyên liệu đầu vào để đáp ứng yêu cầu của EU.

Thực tế, mỗi quốc gia quy định ngưỡng tối đa cho phép với athylene oxide khác nhau, Mỹ, Canada quy định tối đa là 7mg/kg, trong khi Hàn Quốc quy định khác, chỉ riêng EU quy định chỉ tiêu này rất thấp. Do vậy, các doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý giám sát chặt quy trình sản xuất.

