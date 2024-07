Nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns to Rock tới Việt Nam biểu diễn

Trên trang cá nhân, Michael Learns To Rock vừa đăng tải thông tin về chuyến chuyến lưu diễn tại châu Á vào tháng 11 năm nay. Theo đó, nhóm nhạc huyền thoại sẽ đi qua 6 nước: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Thông tin từ BTC tại Việt Nam tiết lộ, tour diễn Take Us To Your Heart Tour của Michael Learns To Rock sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM vào tối 17/11/2024. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc sau sự kiện diễn ra vào 8 năm trước đó.

Nhóm nhạc Michael Learns To Rock. (Ảnh: FBNV)

Michael Learns To Rock đã đến Việt Nam tổng cộng 3 lần: Vào năm 1997, họ biểu diễn tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), sự kiện gây xôn xao khi có tới khoảng 20.000 tấm vé giả được phát hành, gấp đôi số vé thật được bán. Tháng 7/2015, nhóm biểu diễn ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Tháng 12/2016, Michael Learns To Rock tham gia lễ hội âm nhạc Sky connection 2016 vào tháng 12/2016 tại Sân vận động Quân khu 7 (TP HCM), cùng nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls. Tại Việt Nam, có lẽ đây là band nhạc pop rock được người hâm mộ thế hệ 7X, 8X biết đến và yêu thích rộng rãi nhất.

Ca khúc "Take Me To Your Heart" của nhóm nhạc Michael Learns To Rock. (Clip: YTNV)

Michael Learns To Rock là ban nhạc đến từ Đan Mạch, thành lập năm 1988 với 4 thành viên: Jascha Richter, Kåre Wanscher, Mikkel Lentz và Søren Madsen. Sau năm 2000, Søren Madsen rời đi, nhóm còn 3 người. Những album của nhóm như: Michael Learns To Rock (1991), Colours (1993), Played on pepper (1995), Nothing to lose (1997), Blue night (2000), Take me to your heart (2004), Eternity (2008), Scandivians (2012)... bán được tới hơn 10 triệu đĩa trên khắp thế giới.

Michael Learns To Rock được yêu mến tại thị trường châu Á nhờ các ca khúc dễ nghe và dễ thuộc, hình tượng sạch sẽ, năng lượng tích cực. Thể loại rock classic nhẹ nhàng của ban nhạc nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim hàng triệu người yêu nhạc, đặc biệt thế hệ khán giả chịu ảnh hưởng bởi các bảng xếp hạng của MTV Asia.

Trong một cuộc họp báo tại Việt Nam, Michael Learns to Rock từng tiết lộ vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của nhóm nên khi sáng tác và hát, họ đã viết những ca khúc với ngôn từ đơn giản, dễ hiểu và rất tốt cho việc học tiếng Anh. Nhóm nhạc cũng rất tự hào khi xem trên Youtube thấy rất nhiều trẻ em Việt Nam bắt đầu học tiếng Anh bằng việc hát theo những ca khúc của họ.

Trước đó, cũng trong năm 2024, nhóm nhạc Westlife mang tour The Hits Tour đến Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) trong 2 đêm diễn vào ngày 4 và 5/6. Sự kiện thu hút tổng cộng khoảng hơn 16.000 khán giả tham dự.