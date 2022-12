Midu tái xuất màn ảnh, có chuyện tình thú vị với Lê Dương Bảo Lâm

Midu và Lê Dương Bảo Lâm trong phim "Khi ta hai lăm". (Nguồn: NSX)

Midu thủ vai chính Tuệ Lâm - một nữ quản lý nghệ sĩ trẻ với tâm huyết cháy bỏng dành cho nhóm nhạc của mình - The Air. trong bộ phim Khi ta hai lăm của nữ đạo diễn Luk Vân. Bộ phim xoay quanh hành trình thực hiện hoài bão còn dang dở của Tuệ Lâm ở tuổi 25. Trước đây, nữ quản lý nghệ sĩ tài năng này từng bỏ rất nhiều tâm huyết để lập nên nhóm nhạc mang tên The Air. Tuy nhiên, hàng loạt biến cố đột ngột ập đến đã khiến mọi thứ mà cô gây dựng đổ sông đổ biển.



Midu sở hữu vẻ đẹp không tuổi trong tạo hình phim "Khi ta hai lăm". Ảnh: NSX

Không hề nản chí, Tuệ Lâm "khăn gói" sang Hàn Quốc và làm việc tại các công ty giải trí hàng đầu. Sau thời gian dài học hỏi, cô quyết định trở về nước, sử dụng kinh nghiệm tích cóp được để hoàn thành tâm nguyện năm xưa là dành cho The Air một màn ra mắt xứng đáng. Tuy nhiên, để kế hoạch tiến triển thật suôn sẻ, cô cần Mạnh Hùng (Lê Dương Bảo Lâm), người đồng nghiệp cũ sở hữu "chiếc miệng vàng ngọc" khó ai sánh bằng giúp đỡ.

Trong phim, nữ chính Tuệ Lâm sẽ có câu chuyện tình thú vị với nhân vật Hùng (Lê Dương Bảo Lâm). Lê Dương Bảo Lâm cũng được xem là một "ẩn số" khi gia nhập dàn diễn viên của Khi ta hai lăm. Dù đã quá quen thuộc với khán giả nhưng đây là vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm. Chưa kể, anh càng gây tò mò hơn khi vào vai "cặp đôi ăn ý" với đàn chị Midu. Đoạn teaser sớm gây bất ngờ khi hé lộ Hùng vốn thương thầm Tuệ Lâm từ lâu nhưng lại không dám nói. Khác hẳn hình tượng "lầy lội" của mình, Hùng trong Khi ta hai lăm có vẻ ngoài chững chạc, điềm tĩnh.

Midu thủ vai chính Tuệ Lâm - nữ quản lý nghệ sĩ trẻ trong phim "Khi ta hai lăm". Ảnh: NSX

Ngoài Lê Dương Bảo Lâm, Midu còn đóng cùng với Phú Thịnh – gương mặt gây ấn tượng bằng vẻ ngoài lịch lãm, điển trai từng tham gia không ít chương trình truyền hình ăn khách. Phú Thịnh đã có dịp cọ xát diễn xuất qua nhiều series như: Em là người anh thích, Hẻm nhiều chuyện, Trò chơi lừa dối… Dù vậy, để có được vai nam chính trong Khi ta hai lăm, Phú Thịnh cũng phải trải qua vòng tuyển chọn (casting) khắt khe. Với nét diễn tươi mới và nguồn năng lượng rất "GenZ", anh đã chinh phục được đạo diễn Luk Vân.

Ngoài ra, Khi ta hai lăm còn có sự tham gia của Lãnh Thanh với một vai diễn "bán phản diện" trong Khi ta hai lăm. Đặc biệt, nhân vật lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Lãnh Thanh "cất giọng hát" trên màn ảnh rộng.

Midu và Lê Dương Bảo Lâm có những cảnh và câu thoại rất tình cảm trong phim. Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, Luk Vân tiếp tục "đánh cược" tác phẩm của mình khi có sự tham gia của dàn diễn viên Gen Z gồm: Otis Nhật Trường từng gây ấn tượng trong phim Bằng chứng vô hình, Him Phạm - thành viên nhóm nhạc The Air ngoài đời thật sẽ hóa thân thành chính mình trong phim, Tạ Hoàng Long từng tham gia trong series Gia đình là số 1 và 3 diễn viên trẻ được "chọn mặt gửi vàng" qua quá trình tuyển chọn diễn viên là Trường Đặng, Cindy Diễm My và Thủy Tiên (Á hậu 2 Miss Universe 2022).

Phim "Khi ta hai lăm" dự kiến ra rạp vào dịp lễ Tình nhân 2023. (Ảnh: NSX)

Các vai diễn còn lại trong phim gồm những gương mặt quen thuộc với khán giả như: Huy Khánh, Tú Vi, NSƯT Mỹ Duyên, Tiko Tiến Công, cặp đôi Hồng Thanh và DJ Mie… Bên cạnh dàn khách mời được giới trẻ yêu thích gồm: Đào Bá Lộc, Ngô Kiến Huy, Nam Thư, NSƯT Hữu Châu, Ngân Quỳnh, Ngọc Lan…