Lắp phun sương, tiếp vitamin…người nuôi gà ở Nghệ An tung hết chiêu để cứu đàn gà

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nền nhiệt trên 40 độ C. Nắng nóng như đổ lửa khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đặc biệt đối với các hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn.



Người dân xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An dùng mọi phương án để chống nóng cho đàn gà. Thực hiện: Thắng Tình

Tại địa bàn xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vùng trọng điểm về chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Toàn xã Diễn Trung có hơn 150 trang trại chăn nuôi gà đẻ, gà thịt với tổng đàn gà trên 200.000 con.

Các trang trại gà ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đều lắp hệ thống phun nước để làm mát chuồng trại trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Thắng Tình

Những ngày qua, các trang trại gà tại đây quay cuồng tìm đủ mọi phương án để chống nóng cho đàn gà. Tuy nhiên, hiện tượng gà chết vì nắng nóng vẫn diễn ra.

Chị Lê Thị Nga (trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, trang trại nhà chị Nga có hơn 300 con gà chết vì nắng nóng. Số gà chết chủ yếu là gà thịt chuẩn bị đến ngày xuất chuồng. Vì thế thiệt hại rất nặng nề.

Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một trong những vùng trọng điểm chăn nuôi gà đẻ, gà thịt với tổng đàn hơn 200.000 con gà. Ảnh: Thắng Tình

Trong khi đó, gia đình bà Phạm Thị An (trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lắp hệ thống phun sương, liên tục tưới nước để làm mát hệ thống chuồng trại. Bên cạnh đó, bà An còn tăng cường thêm hệ thống quạt điện công suất lớn, bổ sung thêm vitamin vào nước uống để đàn gà đẻ hơn 3.000 con của gia đình có thể chống chịu trong những ngày nắng nóng.

Những chiếc quạt công suất lớn được tăng cường để làm mát cho đàn gà trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Thắng Tình

Xung quanh hệ thống chuồng bà An cũng căng thêm bạt để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào chuồng gà, thường xuyên dọn dẹp làm sạch chuồng trại. Bà An cũng bán bớt số lượng gà, giãn mật độ gà trong chuồng để chống nóng. Tuy nhiên, vẫn xảy ra hiện tượng gà chết vì nắng nóng nhưng số lượng rất ít.

Bà An ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An pha vitamin bổ sung vào nước uống để đàn gà đẻ hơn 3.000 con của mình tăng cường sức đề kháng trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Thắng Tình

Bà An cho biết, chưa năm nào thời tiết nắng nóng như năm nay. Chuồng gà chủ yếu được lợp bằng tấm lợp Fibro xi măng nên rất nóng. Vì thế, phải tưới nước thường xuyên, phun sương, tạo mưa để làm mát chuồng trại. Nắng nóng khiến sản lượng trứng gà cũng giảm hơn nhiều. Trong khi tiền điện, thức ăn lại cao nên việc duy trì đàn gà là khó khăn.

Hệ thống làm mát hoạt động liên tục, tưới nước lên mái chuồng trại để hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Thắng Tình

Hơn 30 năm gắn bó với đàn gà, các phương án chống nóng cho đàn gà được bà An áp dụng ngay từ đầu những ngày nắng nóng diễn ra gay gắt. Đặc biệt, phương án bổ sung thêm các loại vitamin vào nước uống, giúp đàn gà tăng cường sức đề kháng được bà An thực hiện trước đợt nắng nóng. Mặc dù phương án này cũng khá tốn kém, nhưng mang lại hiệu quả cao. Nhờ vậy số lượng gà chết vì nắng nóng tại trang trại gà của bà An ở tỷ lệ rất thấp.

Trong những ngày nắng nóng, sản lượng trứng của đàn gà đẻ cũng giảm nhiều. Ảnh: Thắng Tình

Tuy nhiên, việc duy trì đàn gà trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến chi phí của các trang trại tăng cao, trong khi đó thời điểm hiện tại giá gà thịt, trứng gà đang ở mức rất thấp khiến nhiều trang trại lỗ nặng.