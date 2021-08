Mới: Danh sách các tỉnh thông báo lịch tựu trường và khai giảng, có tỉnh dự kiến đầu tháng 10

Cập nhật chiều 13/8, có 23 tỉnh thành thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022. Đa số các tỉnh, thành quyết định cho học sinh các cấp tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 sẽ sớm hơn 1-2 tuần.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh ở miền Tây đang xem xét phương án tựu trường. Tại Tiền Giang, nếu diễn biến dịch ổn định, học sinh tại địa phương có thể tựu trường vào ngày 15/9, ngược lại, thời gian dự kiến là 1/10.

Tại Đồng Tháp, đưa ra dự kiến 3 mốc thời gian tựu trường là 1/9, 16/9 và 1/10. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tỉnh đang tính phương án cuối là tựu trường ngày 1/10.

Nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội trong ngày khai giảng năm 2020 - 2021. Ảnh: Phạm Hưng

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 như sau:

Gia Lai

Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9, riêng đối với lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8. Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9.

Điện Biên

Tất cả các khối lớp bắt đầu đến trường vào ngày 1/9.

Bình Dương

Ngày tựu trường đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tựu trường vào ngày 6/9, tổ chức khai giảng vào ngày 11/9.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cho tất cả học sinh các khối, lớp bắt đầu năm học mới cùng ngày 1/9.

Bắc Kạn

Học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Ngày 5/9, tổ chức khai giảng năm học mới. Bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học từ ngày 6/9.

An Giang

Bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông (hệ giáo dục thường xuyên) sẽ cùng tựu trường vào ngày 1/9. Riêng đối với học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 30/8.

Ngày 5/9 sẽ đồng loạt khai giảng ở tất cả các cấp học, ngày 6/9 chính thức bước vào thực học, riêng hệ giáo dục thường xuyên thì sẽ do đơn vị quyết định.

Quảng Trị

Học sinh các cấp tựu trường ngày 1/9. Lớp 1 là ngày 25/8. Khai giảng 5/9 và thực học ngày 6/9.

Bắc Ninh

Học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh khối lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 23/8. Khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Thời gian thực học bắt đầu từ thứ Hai, ngày 6/9.

Đắk Lắk

Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 (riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8), tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Thời gian bắt đầu học kỳ I đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ ngày 6/9.

Thanh Hóa

Ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ở Thanh Hóa là ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8.

Ngày 5/9, các trường học trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng. Ngày 6/9 là ngày bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022.

Hà Nam

Theo quyết định của UBND tỉnh, học sinh các cấp học trên địa bàn tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Tổ chức khai giải vào ngày 5/9.

Phú Thọ

Ngày tựu trường của các cấp học ở Phú Thọ là 21/8. Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 5/9, còn cấp tiểu học, THCS và THPT bắt đầu từ 28/8.

Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định lịch tựu trường các cấp học vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8. Các trường tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Việc thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học bắt đầu từ ngày 6/9.

Hòa Bình

Các ngành học, cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX tại Hòa Bình đều tổ chức tựu trường vào ngày 1/9 (riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8) và khai giảng vào ngày 5/9.

Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần để làm quen với môi trường mới.

Ngày khai giảng năm học sẽ thực hiện đồng loạt vào 5/9.

Nghệ An

Toàn tỉnh Nghệ An thống nhất ngày tựu trường là 1/9 và khai giảng là 5/9. Học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh không tựu trường sớm hơn so với các khối còn lại vì địa phương đã có mô hình giáo dục chuyển tiếp cho các cháu mầm non 5 tuổi lên lớp 1 giữa hai bậc học, để học sinh làm quen với việc học tập.

Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành chi tiết khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 1/9. Riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn, kể từ ngày 23/8. Tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9.

Sơn La

Học sinh phổ thông Sơn La tựu trường sớm nhất, từ ngày 16/8. Còn các cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm: Tiểu học, THCS, THPT) và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 16/8. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường vào ngày 1/9. Lịch khai giảng năm học mới vẫn được ấn định vào ngày 5/9 như hàng năm.

Hưng Yên

Học sinh lớp 1 tại tỉnh Hưng Yên sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 25/8. Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9. Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trừ lớp 1, sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học kỳ I bắt đầu từ ngày 6/9.

Giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ I từ ngày 13/9.

Ninh Bình



Học sinh sẽ tựu trường vào 1/9 (riêng đối với lớp 1 từ 23/8). Ngày khai giảng vào 5/9. Học kỳ I bắt đầu từ 6/9.

Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 1/9, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Ngày khai giảng năm học mới là 5/9.

Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022. Học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9.