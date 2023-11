Trong hang động Vân Trình có nhiều nhũ đá lấp lánh với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau.

Cửa vào động Vân Trình ở lưng chừng núi, cao khoảng 40 m so với mặt đất. Du khách theo tour du lịch vào thăm động sẽ đi bằng thuyền từ bến sông Hoàng Long. Từ thành phố Ninh Bình có thể đi đến động theo trục đường đại lộ Tràng An từ hồ Kỳ Lân qua Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính kéo dài tới động.

Vòm động Vân Trình chỗ cao nhất trên 100 m, dưới vòm là tầng tầng dải nhũ đá óng ánh, muôn màu rủ xuống trông tựa như một bức rèm đá lung linh, lộng lẫy, sàn động có nhiều vân hoa độc đáo.

Xung quanh động là các bức phù điêu nghệ thuật bằng thạch nhũ với đủ các hình của con người, thần tiên, cỏ cây, con vật…

Sâu vào trong động là giếng Rồng có nước tuôn từ dưới lên.

Không khí trong hang động Vân Trình, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tương đối thoáng mát và dễ chịu, thuận lợi cho du khách tới chiêm ngưỡng và khám phá.