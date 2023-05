Một loại trái cây của Việt Nam bất ngờ trở nên nổi bật tại hội chợ lớn của một nước châu Á

Theo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, từ năm 2010, Thái Lan đã có ý định giới thiệu trái thanh long tại một số siêu thị cao cấp của Pakistan nhưng không thành công do hình thức bề ngoài khác lạ.



Ngay cả tên sản phẩm thanh long dịch sang tiếng Anh theo nghĩa đen cũng tạo phản ứng không thuận lợi từ khách hàng sở tại. Chính vì vậy, khi quảng bá thanh long ở Pakistan, Thương vụ quyết định sử dụng nguyên tên tiếng Việt của sản phẩm thanh long trong các tài liệu quảng bá.

Thực tế, từ năm 2021, sản phẩm thanh long Bình Thuận của Việt Nam đã được bày bán tại các siêu thị Pakistan nhưng do phải nhập số lượng nhỏ từ Dubai qua đường hàng không nên giá bán lẻ quá cao so với giá xuất khẩu của Việt Nam (8 USD/kg so với 1,2 USD/kg).

Thách thức đặt ra là làm sao để người tiêu dùng Pakistan biết đến các giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của trái thanh long Việt Nam? Làm sao để doanh nghiệp Pakistan biết đến lợi thế so sánh của sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam?

Quảng bá sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan.

Tiếp theo chuỗi hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Pakistan trong năm 2022, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023.

Để có nguyên liệu tổ chức hoạt động quảng bá, Thương vụ phải đặt mua thanh long ruột đỏ từ Việt Nam và thanh long ruột trắng nhập khẩu từ Dubai. Pa-nô quảng cáo giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của trái thanh long Việt Nam được in khổ lớn chiếm toàn bộ một bức tường của Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023. Tờ rơi giới thiệu sản phẩm thanh long Việt Nam được in mầu đẹp mắt để phát cho khách tham quan.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, thanh long được chế biến ngay tại hội chợ thành 2 món: Thanh long tươi và sinh tố thanh long.

Thương vụ hướng tới khách hàng mục tiêu là món tráng miệng thanh long tươi dành cho các khách sạn 5 sao tổ chức các buổi chiêu đãi quốc khánh và các bữa tiệc cao cấp, và món sinh tố thanh long dành cho các chuỗi cửa hàng sinh tố nước quả phục vụ đại trà cho tất cả các đối tượng khách hàng.

Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc hội chợ, gian hàng Việt Nam đã nổi bật với giỏ thanh long đỏ tươi được trưng bày bắt mắt. Và chỉ sau một thời gian ngắn sản phẩm thanh long Việt Nam đã nổi tiếng toàn hội chợ. Khách tham quan nườm nượp kéo đến.

Sản phẩm thanh long Việt Nam trở thành sự kiện nổi bật nhất của Hội chợ quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan.

"Sản phẩm thanh long Việt Nam không chỉ chiếm được cảm tình của hầu hết khách tham quan mà còn trở thành sự kiện nổi bật nhất của Hội chợ quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023, góp phần nâng cao uy tín của hội chợ đối với cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo chính quyền sở tại", đại diện Thương vụ Việt Nam tại Pakistan thông tin.

Sau khi Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023 kết thúc, sản phẩm thanh long Việt Nam đã tiến thêm được một bước quan trọng trên con đường thâm nhập vào thị trường Pakistan.

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan hy vọng nhận được sự hợp tác hỗ trợ của Hiệp hội xuất khẩu thanh long Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam và Pakistan để thanh long được xuất khẩu trực tiếp bằng đường biển vào thị trường Pakistan.

Việt Nam có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới. Giá trị xuất khẩu thanh long của Việt Nam cũng tăng liên tục, từ hơn 57 triệu USD năm 2010, tăng lên hơn 483 triệu USD vào năm 2015 và đạt 1,34 tỷ USD năm 2020, cao hơn cả một số mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như chè, hạt tiêu...

Năm 2021, sản lượng thanh long cả nước đã tăng gấp đôi với gần 1,4 triệu tấn.thanh long tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của trái cây Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 1,04 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 29,4% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước.