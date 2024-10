Từng là kỹ sư điện tử viễn thông làm trong ngành bưu điện, ông tỷ phú nuôi lợn Nguyễn Ngọc Hải ở thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bỗng rẽ ngang sang làm nông nghiệp.

"Đó là bước đi đến giờ mình thấy vẫn rất mạo hiểm" - ông Hải nói và cho biết ông cùng các thành viên trong HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đã kinh qua rất nhiều khó khăn để tạo dựng được mô hình chăn nuôi lợn bằng thảo dược, rồi đầu tư dây chuyền công nghệ giết mổ, chế biến thịt lợn theo quy trình khép kín 3F (Feed – Fram – Food).

Lập hợp tác xã chăn nuôi lợn bằng thảo dược rồi đầu tư dây chuyền công nghệ giết mổ, chế biến thịt lợn, ông Nguyễn Ngọc Hải, tỷ phú nông dân ở thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tạo ra nhiều sản phẩm tiện dụng, an toàn thực phẩm như giò, chả, xúc xích... đạt OCOP 4 sao, thu về 42 tỷ đồng/năm. Ảnh: K. Lực

Thành lập HTX chưa lâu, gặp ngay "cơn bão" giảm giá thịt lợn

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Hải cho biết, khi chuyển nghề từ làm bưu điện sang chăn nuôi lợn, ông lại có duyên gắn bó với một đơn vị chăn nuôi lợn hữu cơ ở Hà Nội.

Trong quá trình làm quản lý trang trại nuôi lợn ở đây, ông gặp được một chuyên gia Nhật Bản và được người chia sẻ phải làm thực phẩm sạch để bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

Nhận thấy nhu cầu thực phẩm an toàn rất lớn nên ông đã quyết tâm xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bằng thảo dược ở địa phương mình.

Năm 2016, ông đã tập hợp những hộ có trang trại chăn nuôi ở địa phương để thành lập HTX Chăn nuôi hữu cơ Bình Minh do ông làm Giám đốc. Ngay từ đầu tất cả các xã viên trong HTX cùng hướng đến những sản phẩm an toàn, sản xuất theo chuỗi khép kín vì một nền nông nghiệp bền vững và cung ứng sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.

"Để đảm bảo cung ứng sản phẩm tốt, HTX đã chủ động trong việc sản xuất thức ăn. Về quy trình chăn nuôi, HTX đã ứng dụng các dược liệu trộn vào trong thức ăn để không phải sử dụng kháng sinh thường kỳ trong chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thịt lợn được tốt hơn" - ông Hải nói và cho biết HTX đã thuê nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia công sản xuất thành thức ăn hỗn hợp để nuôi lợn từ 70kg trở lên.

Ông Hải cho biết, trong thức ăn cho lợn nguồn nguyên liệu chính là các nguyên liệu tự nhiên như: ngô, khô đậu tương, cám gạo, cám mỳ, tấm gạo... và các khoáng, axit amin hữu cơ, đồng thời bổ sung thêm các dược liệu như: Xuyên Tâm Liên, Diệp Hạ Châu, Cốt Khí Tía, Hồ Hoàng Liên, Sâm Đất... và chế phẩm vi sinh như Bacillus. Với thức ăn như vậy, lợn luôn khỏe mạnh, ít bệnh tật, giảm khí thải ra môi trường và đặc biệt tạo ra chất lượng thịt thơm ngon, giầu dinh dưỡng.

Dù đã chủ động nguồn thức ăn để tạo ra sản phẩm thịt lợn an toàn, nhưng do HTX mới thành lập, mọi thứ còn đang trong trứng nước thì gặp ngay "cơn bão" giảm giá thịt lợn.

"Khi cơn "bão giá" thịt lợn xảy ra năm 2017-2018, có thời điểm giá thịt lợn giảm xuống còn 15-16 nghìn đồng một kg, mình cứ xuất 1.000 lợn thì bị lỗ khoảng 1,5-1,6 tỷ đồng" - ông Hải nói và cho biết lúc đó ông có cảm giác không thể vượt qua.



Đầu tư hệ thống giết mổ, chế biến - cứu cánh cho HTX

Trải qua "cơn bão" giảm giá thịt lợn, ông Nguyễn Ngọc Hải và các thành viên trong HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đã dồn tất cả các nguồn lực để đáp ứng, duy trì chăn nuôi lợn.

"Dần dần bên mình đã tìm được cách phục hồi, đến năm 2019, HTX đã xây dựng được cơ sở chế biến, đó là một bước cứu cánh để cho nguồn sản phẩm giá được tốt hơn và khép kín vòng tròn sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường không phải qua khâu trung gian nữa" - ông Hải nói.

"Có những lúc HTX đã thu mua lợn của xã viên cao hơn 5-10 giá so với giá lợn của thị trường, đó là một cách để xây dựng nguồn nguyên liệu sản xuất bền vững" - ông Hải nói và cho biết với mức giá mua cao hơn thị trường bình quân từ 1-2 nghìn đồng đã giúp cho các xã viên trong HTX duy trì mô hình chăn nuôi lợn an toàn, cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho hệ thống giết mổ, chế biến.

Cùng với sản phẩm "Thịt lợn Thảo dược Bình Minh" sơ chế đóng gói, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh có 6 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Ảnh: K. Lực

Nhờ mô hình chăn nuôi, giết mổ, chế biến khép kín, đặc biệt là việc dùng các loại thảo dược để nuôi lợn nên đàn lợn của HTX nuôi ít bị tác động của đại dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Doanh thu của HTXcũng từng bước được cải thiện và nâng cao, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã viên và người lao động tại địa phương.

"Năm 2023, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đã có sự phát triển vượt bậc về mảng chế biến, doanh thu đạt gần 42 tỷ đồng.

"Năm 2024, HTX đang cố gắng nâng mức doanh thu lên khoảng 50-55 tỷ, đó là bước phát triển vượt bậc" - ông Hải chia sẻ và cho biết HTX đang tạo công ăn việc làm cho gần 30 người với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2023, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước 143,7 triệu đồng. Tổng sản lượng thịt lợn tiêu thụ được qua khâu chế biến đạt khoảng 348 tấn.

HTX có 6 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao

Theo ông Hải, đến nay HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đang duy trì 6 trang trại chăn nuôi với 1.200 lợn lái và khoảng 10.000 lợn thịt.

Đây là nguồn cung cấp lợn chính cho hệ thống giết mổ, chế biến của HTX. Đáng chú ý, đến nay HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đã xây dựng được 6 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, đó là giò lụa, chả lụa, xúc xích. HTX cũng có một cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Từ nguồn thịt lợn an toàn nuôi bằng các loại thảo dược, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh đã cung cấp cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm an toàn, có chất lượng cao. Ảnh: K. Lực

Từ nguồn thịt lợn an toàn nuôi bằng các loại thảo dược, HTX đã cung cấp cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm an toàn, có chất lượng cao như: "Thịt lợn Thảo dược Bình Minh" sơ chế đóng gói, giò, chả, xúc xích, thịt hun khói, dăm bông, giò lụa heo thảo dược, chả lụa heo thảo dược, xúc xích heo thảo dược… Sản phẩm do HTX làm ra hiện không phải lo đầu ra, sản phẩm làm tới đâu khách tìm đến đặt mua hết tới đó.

"Từ chỗ người dân chưa quen với việc mua thịt lợn để trong tủ mát, đến nay càng ngày càng có nhiều người đến mua, họ không muốn mua thịt bày bán trên phản ngoài chợ nữa" - ông Hải nói và cho biết doanh thu bán thịt lợn sơ chế từ chỗ chỉ có vài trăm nghìn, nay đã tăng lên 4-5 triệu đồng/ngày tại cửa hàng của HTX.



Được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, ông Nguyễn Ngọc Hải cho biết mình rất vinh dự và phải nỗ lực tốt hơn để làm sao đưa bà con nhân dân, các xã viên trong HTX phát triển kinhtế tốt hơn, xứng đáng đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng và duy trì sự phát triển bền vững.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đánh giá, Nguyễn Ngọc Hải là một trong những hội viên, nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Ông Nguyễn Ngọc Hải đã thành lập được HTX khép kín từ sản xuất-chế biến-tiêu thụ và xây dựng được 3 sản phẩm OCOP 4 sao có chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm.



"Khi sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO, bảo đảm tiêu chuẩn rất cao mới được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Bên cạnh đó, nông dân Nguyễn Ngọc Hải đã giúp cho các hộ chăn nuôi lợn theo hướng phát triển an toàn, bền vững và tạo ra chuỗi sản xuất với các sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu" - ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

