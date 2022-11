Một xã ở Thái Nguyên vừa đón nhận Quyết định xã an toàn khu vừa đón Bằng công nhận nông thôn mới

Ngày 27/11, xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã an toàn khu và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hà Thanh)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân các dân tộc xã Hợp Tiến đã góp sức người, sức của chiến đấu và hi sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập, tự do cho tổ quốc. Do đó, xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã an toàn khu tại Quyết định số 790 ngày 26/06/2019.

Cùng với đó, sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hợp Tiến đã đạt 19/19 tiêu chí, và được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 16/03/2021.

Đại diện lãnh đạo xã Hợp Tiến đón nhận Quyết định xã an toàn khu của Thủ tướng Chính phủ và bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: Hà Thanh)

Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, diện mạo nông thôn ở Hợp Tiến ngày càng có những khởi sắc tích cực. Từ năm 2012 đến nay, kinh tế có những bước phát triển nhanh và bền vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng cơ bản.

Hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thúc đẩy kinh tế phát triển và giao thương hàng hóa. Tỷ trọng sản xuất trong các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng lên.

Các lĩnh vực khác cũng được chú trọng đầu tư đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và an sinh. Công tác tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân trong sản xuất, chế biến được chủ động. Từ đó giúp nâng cao sản lượng, chất lượng hàng hóa góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Năm 2020, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 36,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,74%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị ổn định và giữ vững.

Mặc dù là xã có đời sống kinh tế khó khăn với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 70% là người Dao, trình độ dân trí thấp nhưng với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Hợp Tiến đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với những kết quả tích cực.

Phát buổi tại buổi lễ, ông Ngô Xuân Hải – Bí thư Huyện Uỷ Đồng Hỷ đánh giá, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xã Hợp Tiến đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ và giữ vững nền độc lập của dân tộc. Trước những đóng góp đó, xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã an toàn khu và đạt 4/5 tiêu chí theo quy định.

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái, cùng với sự vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Tiến, từ một xã đặc biệt khó khăn, năm 2020 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, kinh tế phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Tiến giai đoạn 2012 - 2020 là trên 80 tỷ đồng.

100% hệ thống đường giao thông liên xã, và từ trung tâm xã đến huyện đã được nhựa hóa và bê tông hóa, lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm thực hiện, 100% các hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% các xóm có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Để có được sự thay đổi đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân xã Hợp Tiến đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, sự đóng góp tích cực về sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới của người dân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Hợp Tiến được khen thưởng tại buổi lễ (Ảnh: Hà Thanh)

Cũng tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Hợp Tiến và phát động phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đã được khen thưởng.