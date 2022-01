Mua bán "lốt" xe ở cửa khẩu Lạng Sơn: Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, chiều 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh (tên gọi khác là Quân, trú tại xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Ngô Xuân Trường, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Phạm Văn Hoàn, cựu cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi "đưa hối lộ".

Các bị can trên là "mắt xích" quan trọng trong đường dây mua bán "lốt" xe ở khu trung chuyển hàng hóa tại Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) với giá từ 200 - 300 triệu đồng/xe, nhằm có "vé" ưu tiên đi trước lên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xuất bán hàng sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Đinh Văn Thìn (trú xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ hành vi "đưa hối lộ"; Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc, về hành vi "nhận hối lộ".

Các đối tượng Đinh Văn Thìn, Lâm Văn Hưởng, Nông Tuấn Anh bị bắt tạm giam hôm 13/1. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn



Thông tin ban đầu cho biết, qua phản ánh của quần chúng nhân nhân và các công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ một số cán bộ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu nhận hối lộ để dàn xếp, ưu tiên xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc nhanh hơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, các bị can nhóm "đưa hối lộ" đã lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu để móc nối với Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh - những người làm nhiệm vụ phát phiếu thứ tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) để thực hiện mua bán "lốt", ưu tiên cho những xe đi trước.

Nhóm bị can tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc tự quay đầu bỏ chỗ, rồi đưa những xe mới đến thay vào với giá từ 100 - 300 triệu đồng/xe tùy loại.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, Lê Đức Quỳnh và Ngô Xuân Trường là anh em họ.

Còn bị can Phạm Văn Hoàn trước kia là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Cao Lộc, sau đó chuyển về công tác tại Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Khi thực hiện hành vi tiêu cực dẫn đến phạm tội, Phạm Văn Hoàn được Công an tỉnh Lạng Sơn biệt phái công tác tại Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt.

Trước khi bị khởi tố, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành kỷ luật đối với Phạm Văn Hoàn.

Cho tới thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 6 bị can liên quan đến mua bán "lốt" xe xuất khẩu nông sản. Trong đó, có 4 cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn.