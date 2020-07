Mua căn hộ chung cư có sai phạm, cư dân bị "treo" quyền sở hữu

Cư dân bị "treo" quyền sở hữu căn hộ



Luật Nhà ở năm 2014 quy định trách nhiệm chủ đầu tư nhà ở thương mại, trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên mua đã thanh toán đủ tiền theo thoả thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua, người thuê nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục cấp sổ.

Thế nhưng, trên thực tế, nhiều dự án chung cư, cư dân đã về ở nhiều năm nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện làm sổ hồng. Nguyên nhân phần lớn là do những vi phạm của chủ đầu tư chưa được khắc phục.

Mới đây, hàng trăm căn hộ tại chung cư An Bình Tower trên đường Cổ Nhuế (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bức xúc căng băng rôn tố chủ đầu tư chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ (có địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội) không thực hiện việc làm sổ hồng cho cư dân.

Được biết, hàng loạt các vi phạm thủ tục pháp lý dự án, nợ thuế… của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện chưa được khắc phục đang làm mất đi quyền lợi chính đáng của cư dân.

Chung cư An Bình Tower căn băng rôn tố cáo chủ đầu tư chây ì không làm sổ hồng cho cư dân.

Theo ông Nguyễn Đức Quyết, Trưởng ban quản trị toà nhà chung cư An Bình Tower cho biết, cư dân đã đóng tới 100% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ và nhận bàn giao nhà từ tháng 12/2015 nhưng tới nay (tháng 7/2020), chủ đầu tư vẫn chưa làm giấy chứng nhận sử dụng đất và sở hữu nhà ở (thường gọi là sổ hồng).

"Ban quản trị và cư dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới chủ đầu tư, các cơ quan liên quan nhưng đều không được giải quyết. Chủ đầu tư hứa hẹn nhiều lần nhưng cũng không thực hiện được", ông Quyết bức xúc.

Tương tự như chung cư An Bình Tower, theo phản ánh của cư dân đang sống tại chung cư Westa (quận Hà Đông, Hà Nội) dù được nhận bàn giao nhà đã 5 năm và thanh toán đầy đủ tiền mua căn hộ, nhưng đến nay, gần 300 hộ dân tòa nhà Westa Hà Đông vẫn chưa được làm sổ hồng. Sau khi tìm hiểu, cư dân mới biết được, nguyên nhân là do chủ đầu tư đang thế chấp cả toà nhà trong Ngân hàng.

Cư dân chung cư Athena Complex Xuân Phương đòi sổ hồng, quỹ bảo trì và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục vi phạm.

Hay, hàng trăm cư dân chung cư Athena Complex Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, dù đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với chủ đầu tư là Công ty CP thương mại xây dựng 379 nhưng đã 2 năm nay vẫn không nhận được sổ hồng.

Cư dân thành "nạn nhân" của sai phạm

Thực tế, nhiều chủ sở hữu các căn hộ tại các chung cư có sai phạm của chủ đầu tư đang phải gánh chịu hậu quả từ sai phạm của chủ đầu tư và sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, khi không sớm phát hiện, ngăn chặn chủ đầu tư xây dựng sai.

Đơn cử như trường hợp tại chung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP Xây dựng và kỹ thuật Việt Nam (Vinaenco) làm chủ đầu tư. Gần 1.000 hộ dân tại chung cư này đang bị tạm dừng tiếp nhận hồ sơ dù đã về ở từ năm 2017 và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư.

Theo đại diện ban quản trị chung cư New Horizon City, nguyên nhân các căn hộ tại đây không được cấp sổ hồng được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội mới đây (tháng 2/2020) cho biết là do, Sở này chưa nhận được hồ sơ, tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện chủ đầu tư đã thực hiện khắc phục các sai phạm và nghĩa vụ tài chính tại dự án. Do đó, Sở TN&MT không có cơ sở để xem xét giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà theo quy định.

Gần nghìn căn hộ New Horizon City 'treo' sổ hồng do sai phạm của chủ đầu tư chưa được khắc phục.

Tương tự, sự việc tại chung cư 129D Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do đồng chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đồng Tháp và Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội 22 (Handico 22) đã xây dựng sai thiết kế, dẫn tới những sai phạm liên quan việc không nghiệm thu, chậm nộp thuế.

Đặc biệt, gần 1000 hộ dân chung cư 129D Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải sống trong cảnh "vô thừa nhận" do những vi phạm của chủ đầu tư. Cụ thể, theo đại diện cư dân - anh Phạm Đức Vinh cho biết, toàn bộ cư dân, suốt 3 năm qua, không được các cấp chính quyền cho làm tạm trú thường trú, nhập hộ khẩu, sinh hoạt Đảng… Trong đó, các hộ dân phải bỏ hàng tỉ đồng để mua nhà nhưng tới nay vẫn chưa nhận được sổ hồng.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, ông Phạm Ngọc Hưng - PCT phường Trương Định cho biết, khu chung cư trên đang có những vi phạm chưa được các cấp có thẩm quyền nghiệm thu. Do đó, chủ đầu tư bàn giao cho dân vào ở là sai quy định của pháp luật. "Việc các hộ làm các thủ tục hành chính như chuyển khẩu, cấp sổ hồng… chưa được phép theo quy định của pháp luật", ông Hưng nói.

Ông Trần Anh - Chủ tịch UBND phường Trương Định cũng thừa nhận, các vướng mắc tại chung cư 129D Trương Định chủ yếu ở đây là do chủ đầu tư. Quyền lợi của các cư dân chưa được đáp ứng. Đề nghị chủ đầu tư phải tìm giải pháp khắc phục để hoàn tất các thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng dự án. "Chủ đầu tư phải sớm và có thời hạn để tháo gỡ cho các hộ dân được hưởng những quyền lợi chính sáng", ông Trần Anh nói trong cuộc họp với cư dân ngày 4/6 vừa qua.

Dù thừa nhận những vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện, nhưng chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đồng Tháp và Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội 22 đều đề nghị Chính quyền cho phép các hộ dân kê khai đăng ký tạm trú… vì các hộ dân không sai, chỉ chủ đầu đang sai. "Mong cơ quan chia sẻ với chủ đầu tư", ông Dương Quốc Tuấn nói.