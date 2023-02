Ngôi sao 78 tuổi của bộ phim "Squid Game" O Yeong-su mới đây đã tham gia phiên tòa đầu tiên, xét xử vụ cáo buộc tấn công tình dục mà ông là bị cáo. Tại đây, ông đã phủ nhận tất cả các cáo buộc có liên quan tại phiên tòa chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon ở Gyeonggi, Hàn Quốc.

Cụ thể, luật sư của nam diễn viên đã bác bỏ cáo buộc rằng, O Yeong-su vô tình sờ soạng và hôn nạn nhân khi cả hai đi dạo. Luật sư của O Yeong-su nói: "Đúng là cả hai đi dạo, nhưng thân chủ tôi phủ nhận các cáo buộc".

O Yeong-su đã bị truy tố vào tháng 11 năm ngoái, sau khi một thành viên của một đoàn kịch mà O Yeong-su cũng tham gia, cáo buộc rằng ông đã tấn công tình dục cô vào tháng 9/2017.

Luật sư của cô cho rằng, O Yeong-su đã lợi dụng vị trí cấp trên và kinh nghiệm trong đoàn kịch để quấy rối tình dục nạn nhân nhiều lần.

Nam diễn viên "Squid Game" phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục

"Khi thân chủ của tôi đối chất với ông O Yeong-su và yêu cầu xin lỗi sau sự việc, ông ấy đã thừa nhận sai lầm của mình. Tuy nhiên, bây giờ ông ấy lại phủ nhận mọi cáo buộc, vì thế thân chủ của tôi tiếp tục phải chịu thêm nỗi đau dày vò. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi, khi ông O Yeong-su không tỏ ra hối hận về tội ác của mình".

Khi O Yeong-su rời khỏi tòa án, ông nói với báo chí địa phương tụ tập bên ngoài: "Tôi đã nắm tay cô ấy nhưng không tấn công tình dục". Phiên tòa tiếp theo dự kiến xử kín vào ngày 14/4 tới.

O Yeong-su (tên thật là Oh Se-kang) theo học chuyên ngành sân khấu tại Đại học Dongguk và ra mắt với tư cách là một diễn viên vào năm 1963. Nam diễn viên khởi đầu nghiệp diễn với vở kịch "The Seashore Village" năm 1965 và cũng góp mặt trong "The Seashore Village" của đạo diễn Kim Ki-duk. Ông phần lớn được biết đến với công việc sân khấu cho đến khi được chọn vào vai người chơi số 1, còn được gọi là Oh Il-nam trong bộ phim truyền hình ăn khách "Squid Game".

O Yeong-su đã giành được Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trên truyền hình cho vai diễn trong "Squid Game" vào tháng 1 năm ngoái.

Nạn nhân được cho là đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát chống lại O Yeong-su vào tháng 12/2021 nhưng vụ việc đã khép lại vào tháng 4 năm ngoái mà không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại O Yeong-su. Vào tháng 11/2022, công tố đã mở lại cuộc điều tra khi nạn nhân kháng cáo.