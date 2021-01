Nam thanh niên bị bắt vì làm bạn gái nhí sinh con

Ngày 17/1, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Văn Quỳnh (27 tuổi, ngụ xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cụ thể vụ làm bạn gái nhí sinh con: Cuối tháng 4/2020, Công an TP Kon Tum bắt giữ N.T.G. (21 tuổi, ngụ huyện Kon Rẫy) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cao Văn Quỳnh. Ảnh: Hà Mạnh Tuấn.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện G. có con khi chưa đủ 16 tuổi. Công an TP Kon Tum sau đó chuyển thông tin cho Công an huyện Kon Rẫy điều tra theo thẩm quyền.

Nhà chức trách xác định năm 2013-2014, G. có quan hệ tình cảm với Cao Văn Quỳnh. Họ nhiều lần quan hệ tình dục dẫn đến G. có thai và sinh con vào năm 2014.

Kết quả xét nghiệm ADN xác định đứa trẻ là con của Quỳnh.