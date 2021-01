TP.HCM: Nhóm "tín dụng đen" dùng ảnh, clip khỏa thân ép đòi nợ gái bán dâm

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết: Công an TP đã cùng lực lượng chức năng thâm nhập, triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Trang (31 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu.



Cụ thể: Trang cùng chồng là Đặng Vũ Toàn (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (27 tuổi), Nguyễn Hữu Thuận (31 tuổi, đều cùng quê ở TP. Hà Nội) và nhiều đối tượng khác, phân công nhau từng vai trò trong việc quản lý, đòi nợ các con nợ.





Trang và Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Đăng Khôi.

Biết được các cô gái hành nghề mại dâm (hoặc hành nghề mát- xa có đăng ký tài khoản, số điện thoại trên các trang web sex) rất sợ người khác biết về công việc bị xã hội lên án, vì vậy, Trang và đồng bọn nhắm đến các con mồi này để cho vay, bóc lột, hòng tránh bị kiện thưa.

Để vay được tiền, các cô gái này phải gởi hình ảnh, clip khỏa thân cho các đối tượng. Tùy theo các gói vay và con nợ, nhóm Trang áp dụng mức lãi suất dao động từ 20% đến 40% tháng.

Hình ảnh khỏa thân các đối tượng dùng để đe dọa các con nợ. Ảnh: Đăng Khôi.

Khi đến thời hạn trả tiền, nhưng con nợ chưa kịp trả, nhóm của Trang sẽ sử dụng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, hành hung, thậm chí đăng lên mạng xã hội để làm nhục họ.

Cầu cứu đến báo chí, nạn nhân tên H. (29 tuổi) cho biết, chị đã vay tiền của nhóm Trang từ tháng 2 đến tháng 9/2020 là 180 triệu đồng. Mặc dù đã trả gần hết số tiền gốc, nhưng H. vẫn bị Trang cùng đồng bọn thực hiện nhiều thủ đoạn để uy hiếp, khống chế bắt H. phải trả thêm 140 triệu đồng.

Các trinh sát ập vào bắt giữ Trang và Thuận. Ảnh: Đăng Khôi.

Tài liệu phóng viên thu thập được còn cho thấy, có hàng trăm nạn nhân đã và đang là con nợ của băng nhóm này, trải dài trên nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, các phóng viên đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức lên kế hoạch triệt phá đường dây trên.

Lúc 11h ngày 17/12/2020, khi Trang và Thuận đang uy hiếp chị H. tại một quán cà phê trên đường 23, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thì bị các trinh sát Công an quận Thủ Đức ập vào bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 20 triệu đồng tiền tang vật kèm theo nhiều tài sản khác.

Tối 17/12, Công an quận Thủ Đức đã khám xét nơi ở của Trang và Thuận, thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi, cùng nhiều hình ảnh, clip khỏa thân của các cô gái bán dâm.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Hữu Thuận về tội "cướp tài sản".

Bên cạnh đó, công an đang truy xét Đặng Vũ Toàn, Nguyễn Hoàng Sơn và nhiều đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Thủ Đức đề nghị các bị hại của băng nhóm này đến ngay Cơ quan CSĐT (số 25 Hữu Nghị, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) hoặc gọi số điện thoại 0907.402.779 gặp điều tra viên Đinh Văn Minh để phối hợp điều tra làm rõ.