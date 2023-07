Tiêu thụ điện tại Hà Nội tăng vọt

Theo đó, ngày 29/7, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI), cho biết do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng gay gắt, sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố Hà Nội liên tục tăng cao trong tuần từ ngày 21 - 27/7.

Đặc biệt, trong ngày 27/7, Hà Nội đã ghi nhận kỷ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ trong ngày lớn nhất với trên 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với sản lượng điện tiêu thụ trong ngày cao nhất năm 2022.

Cụ thể, ngày 23/7, Hà Nội tiêu thụ hơn 80 kWh, nhưng đến ngày 24/7, sản lượng tăng hơn 92,5 triệu kWh, tăng 12,5 triệu kWh, 15,6% so với ngày hôm trước; ngày 25/7, sản lượng tiếp tục tăng lên 96,1 triệu kWh, tăng 3,6 triệu kWh, tương ứng 4% so với ngày 24/7; ngày 26/7 tiêu thụ điện tăng lên 98,8 triệu kWh, tăng hơn 2,7 triệu kWh so với ngày 25, tương ứng khoảng 3%; ngày 27/7, sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội tăng cao kỷ lục hơn 101,133 triệu kWh, tăng hơn 2,3 triệu kWh so với ngày 26/7.

Chỉ trong 5 ngày, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội tăng gần 21 triệu kWh, bình quân mỗi ngày sản lượng điện tiêu thụ tăng hơn 4 triệu kWh.

Hà Nội tiêu thụ điện tăng kỷ lục, EVN đưa ra hàng loạt khuyến cáo khẩn cho khách hàng (Ảnh EVN Hanoi).

Theo Tổng Công ty điện lực Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt trong địa bàn thành phố tăng rất cao, phần lớn do nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như: điều hoà nhiệt độ, quạt, tủ lạnh... Thời tiết nắng nóng gay gắt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện.

Điện lực Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 10 giờ đến 14 giờ và từ 19 giờ đến 23 giờ hàng ngày; sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, đặt ở mức 26 - 27°C trở lên, kết hợp với quạt.

Theo điện lực Hà Nội, thời tiết nắng nóng gay gắt cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm điện vẫn là một hành động cần thiết để tiết kiệm chi phí giúp đảm bảo ổn định nguồn cung và góp phần vận hành hệ thống điện an toàn.

Đơn vị này khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện: từ 10h00 ÷ 14h00 và từ 19h00 ÷ 23h00 hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26 - 27°C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt).

Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương. Thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, nâng cao tuổi thọ cũng như tiết kiệm điện và chi phí.

Một điều rất quan trọng với hầu hết các thiết bị điện trong gia đình là hãy rút phích cắm khi không sử dụng, bởi mặc dù không dùng nhưng chúng vẫn góp phần làm cho hóa đơn tiền điện tăng lên. Theo viện nghiên cứu Berkeley, California, Mỹ: những thiết bị chưa rút phích, dù không sử dụng, cũng sẽ tiêu thụ khoảng 5% - 10% lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, theo số liệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam, trong tháng 6, điện nhập khẩu từ ngày 1- 27/6 đạt trên 351 triệu kWh, đây là mức nhập điện từ nước ngoài cao trong năm của Việt Nam, có ngày sản lượng điện nhập khẩu ghi nhận 20 triệu kWh.

Trong tháng 7, lượng điện nhập của Việt Nam đã giảm, tính từ ngày 4-24/7, sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc và Lào đạt hơn 278 triệu kWh, trung bình Việt Nam nhập gần 13,2 triệu kWh điện/ ngày, xu hướng giảm dần so với tháng 6.

Trong tháng 6/2023, từ ngày 1-27/6, Việt Nam đã phải nhập khẩu hơn 351 triệu kWh điện cho nhu cầu sử dụng điện của miền Bắc, lượng điện nhập khẩu Việt Nam đều từ Trung Quốc, Lào và là nguồn điện thuỷ điện.

Theo tính toán của EVN và Bộ Công Thương, sản lượng điện nhập khẩu về Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 1% -1,5% tổng sản lượng điện tiêu thụ trong tháng. Bằng chứng là trong tháng 7, tổng sản lượng điện tiêu thụ cả nước đạt gần 17,6 tỷ kWh điện, lượng điện nhập khẩu hơn 278 triệu kWh, tương đương chỉ 1,5%, lượng điện tiêu thụ.

Trong tháng 6, sản lượng điện tiêu thụ cả nước trong tháng 6 hơn 20 tỷ kWh điện, trong đó điện nhập khẩu đạt ngưỡng 351 triệu kWh, chiếm 1,7% tổng sản lượng điện tiêu thụ cả nước.

Trong tháng 7, ngày Việt Nam nhập khẩu điện nhiều nhất là 11/7 với 19,4 triệu kWh, ngày thấp nhất là ngày 4/7 chỉ 0,4 triệu kWh. Trong tháng 6, ngày Việt Nam nhập khẩu điện nhiều nhất là 21/6 với hơn 20 triệu kWh, trong đó các ngày từ 12-20/6, Việt Nam thường xuyên phải nhập khẩu từ 16 đến 19 triệu kWh điện từ nước ngoài.