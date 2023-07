Phụ tải điện đạt đỉnh trong ngày được đo lúc 13 giờ 30 phút ngày 6/7, hệ thống điện cả nước vượt ngưỡng 43.500 MW, vượt đỉnh hơn 42.000 MW ngày 3/7 vừa qua.

Thuỷ điện Thác Bà, Huội Quảng đã phát điện để bù đắp phụ tải tăng cao

Theo thông tin vận hành hồ chứa của Tập đoàn EVN, từ sáng nay 6/7 mới chỉ 5/7 nhà máy thuỷ điện miền Bắc phát điện. Nhưng đến 15 giờ cùng ngày 6/7 nhà máy thuỷ điện đã phát điện, hai nhà máy mới phát lên lưới điện quốc gia là Thác Bà, Huội Quảng.



Từ đầu tháng 7/2023, một số thời điểm nhà máy thuỷ điện Thác Bà đã phát điện, song mức xả nước chạy máy của các hồ thuỷ điện Thác Bà, Huội Quảng không quá lớn vì mục tiêu trữ nước và điều độ hệ thống.

Nguồn điện và phụ tải ngày 6/7 tăng rất mạnh (Ảnh: Chụp màn hành từ A0)

Đến 15 giờ ngày 6/7, thuỷ điện Hoà Bình có mức xả nước vẫn lớn nhất hệ thống hơn 2.100 m3/s, thuỷ điện Lai Châu xả nước hơn 1.500 m3/s, thuỷ điện Tuyên Quang xả hơn 700 m3/s, thuỷ điện Sơn La xả gần 670 m3/s.

Hai nhà máy thuỷ điện phát điện chiều ngày 6/7 là Huội Quảng xả hơn 320 m3/s và Thác Bà hơn 400 m3/s. Chia sẻ với Dân Việt chiều 6/7, Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Thác Bà cho biết, sông Gâm mới chỉ được bổ sung lượng nước nhỏ về hồ, lưu lượng nước về hồ ngày hôm nay mới chỉ đạt trên 200 m3/s, dù tăng song mực nước thuỷ điện vẫn chỉ cao hơn nước chết 2 mét. Tuy nhiên do yêu cầu của điều độ hệ thống điện, phải phát điện ở một số thời điểm nhất định để đảm bảo phụ tải hệ thống miền Bắc đang lớn dần.

Theo số liệu ngày 6/7 do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện tại miền Bắc đã tăng lên đáng kể, nước về hồ thuỷ điện Sơn La cao nhất gần 2.000 m3/s, nước về hồ Lai Châu hơn 1.100 m3/s, hồ Tuyên Quang hơn 609 m3/s, hồ Thác Bà là 208 m3/s, hồ Hoà Bình hơn 145 m3/s và hồ Bản Chát hơn 281 m3/s.

Theo thống kê của EVN, từ ngày 1/6 - 6/7, ba hồ thuỷ điện lớn trên hệ thống sông Đà: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình đã được bổ sung lưu lượng nước trung bình gần 1.000 m3/s. Lưu lượng nước nước về hồ Lai Châu, Sơn La thường xuyên được bổ sung trên 1.000 m3/s, cao nhất là hồ thuỷ điện Sơn La gần 1 tuần nay được bổ sung lưu lượng nước trung bình từ 1.500 đến 2.000 m3/s.

6/7 Nhà máy thuỷ điện miền Bắc đã phải phát điện trong ngày 6/7 do nhu cầu điện tăng cao kỷ lục (Ảnh: EVN).

Hiện, mực nước hồ Lai Châu cao hơn mực nước chết hơn 23,5 mét, hồ Hoà Bình hơn 18 mét và hồ Sơn La hơn 14,8 mét, hồ Tuyên Quang hơn 13 mét. Hai hồ thuỷ điện Thác Bà, Huội Quảng có mực nước chỉ cao hơn chưa đầy 2 mét so với mực nước chết, cơ bản chưa đảm bảo phát điện liên tục.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Công Thương, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia tháng 6 ước đạt 25,32 tỷ kWh cao hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lượng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 136,09 tỷ kWh, cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 3/7, phụ tải điện cả nước đạt đỉnh ở mức 41.721 MW, sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống đạt 831,8 triệu kWh tăng 75,6 triệu kWh so với ngày 2/7. Trong đó miền Bắc nhu cầu điện ước khoảng 428,4 triệu kWh, tăng khoảng 6 triệu kWh so với ngày 2/7, miền Trung khoảng 79,1 triệu kWh tăng 5,1 triệu kWh, miền Nam khoảng 323,9 triệu kWh tăng 67,3 triệu kWh so với ngày 2/7.

Trong ngày 3/7, tổng sản lượng huy động từ thủy điện đạt khoảng 225,8 triệu kWh tăng 32 triệu kWh so với ngày 1/7 (miền Bắc là 118,8 triệu kWh tăng 22,1 triệu kWh so với ngày 2/7); Nhiệt điện than huy động 421,4 triệu kWh tăng 20,6 triệu kWh so với ngày 2/7.

Tính đến 15 giờ ngày 6/7, theo dữ liệu của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), lượng điện tiêu thụ hệ thống điện cả nước đạt đỉnh vào lúc 13-14 giờ là trên 43.200 MW, trong đó miền Bắc phụ tải cao nhất lúc 13 giờ 30 vượt ngưỡng hơn 21.500 MW. Về công suất và sản lượng điện huy động trong ngày, theo A0, thuỷ điện có sản lượng chiếm gần 33%, điện than đạt trên 35% tổng công suất, sản lượng điện.