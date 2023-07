Nắng nóng: Thuỷ điện Lai Châu, Hoà Bình chạy hết công suất, hai hồ tại miền Bắc cận kề mực nước chết

Thuỷ điện Hòa Bình, Lai Châu phát hết công suất vì nắng nóng

Hiện tại, tính đến thời điểm 14 giờ ngày 5/7, có khoảng 25 nhà máy thủy điện phát điện nối lưới, công suất phát điện cao nhất thuộc về thủy điện Hòa Bình và Lai Châu đều xả nước qua nhà máy cực đại, nhà máy thủy điện Lai Châu xả nước trên 1.500 m3/s, thủy điện Hòa Bình xả hơn 2.200 m3/s.

Hai hồ thủy điện Hòa Bình và Lai Châu phát tối đa để đủ phụ tải điện cho miền Bắc (Ảnh: EVN)

Mực nước các hồ thủy điện trên cả nước của EVN hiện cao nhất là hồ thủy điện Lai Châu với mực nước thượng lưu trên 291 mét, cao hơn 26 mét so với mực nước chết. Kế đến là hồ Hòa Bình cao hơn 19 mét so với mực nước chết, hồ Bản Chát hơn 16 mét, hồ Tuyên Quang, Sơn La đều trên 13 mét so với mực nước chết.

Theo thống kê, trong 33 công trình hồ thủy điện của EVN trên cả nước, có 11 hồ thủy điện trên mực nước chết hơn 10 mét, còn lại 15 hồ thủy điện khác có mực nước hồ trên mực nước chết dưới 10 mét.

Đáng lo ngại, có 9 hồ thủy điện có mực nước nước trên mực nước chết chỉ 2 mét trở xuống, hầu hết đang ngừng xả nước phát điện.

Tại miền Bắc, hiện có hai công trình thủy điện có mực nước dâng/mực nước chết thấp là thủy điện Thác Bà chỉ 2,19 mét so với mực nước chết, thủy điện Huội Quảng mực nước hiện chỉ cao hơn mực nước chết 1,26 mét.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đều giảm nhẹ so với hôm qua.

Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sơn La là 2.236 m3/s, hồ thủy điện Lai Châu hơn 1.100 m3/s, hồ thủy điện Tuyên Quang hơn 678 m3/s, hồ thủy điện Hòa Bình: 134 m3/s, hồ thủy điện Thác Bà hơn 181 m3/s, hồ thủy điện Bản Chát hơn 175.5 m3/s.

Vận hành hồ chứa thủy điện của miền Bắc do EVN công bố đến 15 giờ ngày 5/7

Ngày 4/7, trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 6/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN phải bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế của tình hình thời tiết và các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho hệ thống điện quốc gia.

Theo lãnh đạo Bộ, thời gian tới ngành điện phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống khó khăn trong hệ thống điện, trường hợp có những ảnh hưởng bất thường đến việc đảm bảo an ninh cung cấp điện phải kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và các cấp có thẩm quyền để xem xét.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cam kết sẽ chỉ đạo và phối hợp với các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng lớn chuẩn bị kịch bản, kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện và phải thực hiện đồng bộ 4 giải pháp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết để đáp ứng phụ tải tăng mạnh tại miền Bắc do nắng nóng, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu tăng cường nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, tăng khả năng hạn chế tối đa sự cố và nhanh chóng khắc phục các sự cố nếu có; vận hành hợp lý nguồn thủy điện; làm tốt công tác tiết kiệm điện và đặc biệt là vai trò của UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và đầu mối là các Sở Công Thương; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định "sẽ không thiếu điện phục vụ sản xuất doanh nghiệp, sinh hoạt người dân từ nay tới cuối năm".