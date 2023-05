Mọi người nhìn vào một tòa nhà chung cư ở Moscow, Nga, bị hư hại do một máy bay không người lái đâm trúng trong cuộc tấn công hôm Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023. Ảnh IT

Vụ tấn công hôm 30/5 vào Moscow đã làm hư hại nhẹ ba tòa nhà chung cư, dấy lên những lời chỉ trích gay gắt đối với giới quân sự Nga vì đã không bảo vệ được trung tâm quyền lực của Điện Kremlin cách tiền tuyến hơn 500km.

Một số phương tiện truyền thông Nga và các blogger tuyên bố, đã có một số lượng lớn máy bay không người lái tham gia vụ tấn công, nhưng những tuyên bố đó không thể được xác minh. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 5 trong số 8 máy bay không người lái Ukraine tham gia vụ tấn công đã bị bắn hạ, trong khi 3 chiếc khác buộc phải đổi hướng. Kiev như thường lệ đã bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công.

Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin ở Moscow ngày 3/5, làm hư hại nhẹ mái của dinh thự vốn là một trong những nơi ở chính thức của Tổng thống Nga Putin.

Bình luận về cuộc tấn công mới nhất vào Moscow, Tổng thống Putin cho rằng đây là một nỗ lực của Ukraine nhằm đe dọa người dân Nga. Ông nhấn mạnh, hệ thống phòng không của Moscow vẫn hoạt động như mong đợi, nhưng thừa nhận rằng việc bảo vệ một thành phố lớn là một nhiệm vụ khó khăn.

Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự cho biết, máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công tương đối thô sơ và rẻ tiền nhưng chúng có thể có tầm hoạt động lên tới 1.000 km. Họ cũng dự đoán rằng, những vụ tấn công tương tự sẽ tiếp tục diễn ra.

Một số máy bay không người lái được nhìn thấy bay về phía Moscow là UJ-22 do Ukraine sản xuất, có khả năng mang chất nổ; những chiếc khác được phát hiện trên bầu trời gần Moscow là những phương tiện nhỏ tương tự.

Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Chương trình An ninh Quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế lưu ý rằng, một phần lý do vì sao máy bay không người lái có thể vượt qua hệ thống phòng không của Nga để xâm phạm Moscow mà không bị phát hiện là do hệ thống phòng không của Nga chủ yếu tập trung vào việc chống lại các vũ khí tấn công tinh vi hơn.

“Chúng (Các hệ thống phòng không của Nga) được định hướng để đánh chặn tên lửa, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay, máy bay ném bom, nhưng không phải máy bay không người lái tầm ngắn. Bạn biết đấy, những UAV này có thể bay rất thấp trên mặt đất. Lực lượng phòng không của Nga không được thiết kế để ngăn chặn chúng”, ông Cancian nói.

Chuyên gia này cũng dự đoán thêm rằng, quân đội Nga có thể sẽ di chuyển một số khí tài phòng không ra khỏi tiền tuyến để giúp bảo vệ Moscow - một động thái sẽ làm suy yếu quân đội Nga trước một cuộc phản công của Ukraine.

“Điều đó tốt cho người Ukraine nếu Nga đang rút các hệ thống này ra khỏi các khu vực khác, nơi chúng có thể được sử dụng, có thể là từ các đơn vị tiền tuyến", ông Cancian bình luận.