Các chuyến biển đều có lãi

Những ngày này, cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhộn nhịp tàu vào, ra cập cảng hoặc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi khai thác cá ngừ vây vàng mắt to.

Theo ông Nguyễn Phi Long - chủ tàu câu cá ngừ đại dương ở Hòn Rớ (xã Phước Đồng, Nha Trang), cứ từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch năm sau là thời điểm chính vụ khai thác cá ngừ đại dương trên các ngư trường Trường Sa, DK1, nên sau khi cập cảng cân bán cá, ngư dân lại tất bật chuẩn bị ra khơi.

“Trong những chuyến biển gần đây, cá ngừ vây vàng mắt to đã xuất hiện nhiều hơn ở ngư trường Trường Sa - DK1. Chuyến biển tháng 10 âm lịch, tàu tôi khai thác được 1,5 tấn cá ngừ vây vàng mắt to; chuyến biển tháng 11 này khai thác được hơn 2 tấn.

Với giá cá ngừ vây vàng là 100.000 đồng/kg như hiện nay, cả chủ tàu và thuyền viên đều có thu nhập khá. Vậy nên sau khi cân bán cá, chúng tôi lại chuẩn bị nhiên liệu, nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi ”, ông Long nói.

Tàu câu cá ngừ của ngư dân Trần Văn Phú (Hòn Rớ) đã tiếp 4.000 lít dầu, 500 cây đá, cùng với nhu yếu phẩm để sẵn sàng vươn khơi, bám biển.

Ông Phú cho hay, 2 chuyến biển gần đây, chuyến nào tàu ông cũng đạt sản lượng hơn 2 tấn cá; sau khi trừ tổn phí lãi được 80 triệu đồng, trong đó chủ tàu được 40 triệu đồng, còn 5 lao động trên tàu, mỗi người có thu nhập 8 triệu đồng/chuyến. Đây chính là động lực để các tàu vươn khơi khai thác trong những tháng cuối năm âm lịch.

Ngư dân cập cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lấy đá lạnh để vươn khơi đánh bắt cá ngừ vây vàng mắt to ngoài biển Đông.





Ông Nguyễn Văn Ba - Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ xác nhận: “Hiện nay, toàn tỉnh có 660 tàu khai thác xa bờ, chủ yếu hoạt động các nghề câu cá ngừ vây vàng mắt to, nghề lưới rê khai thác cá ngừ vằn. Hiện nay là chính vụ khai thác cá ngừ vây vàng mắt to nên những ngày gần đây, hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân trong và ngoài tỉnh đã cập cảng Hòn Rớ; sản lượng trung bình 2,3 tấn/tàu, gấp 3 - 4 lần so với các tháng giữa năm.

Sản lượng đánh bắt đạt khá nên chủ các tàu câu đều có lãi, bạn tàu cũng có thu nhập 8 - 10 triệu đồng/người/chuyến biển. Sau khi cân bán cá, các tàu câu đều chuẩn bị ngay nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi. Ban Quản lý cảng Hòn Rớ và các lực lượng chức năng tại cảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân thực hiện các thủ tục cập cảng, lên cá; tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm trước khi xuất bến đi khai thác…”.

Tuân thủ quy định chống khai thác IUU

Bước vào chính vụ khai thác cá ngừ đại dương, nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh chia sẻ, trong quá trình khai thác luôn tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm góp phần gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Chủ tàu, thuyền trưởng trong mỗi chuyến biển đều thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ, giấy tờ liên quan khi rời và cập cảng; chấp hành việc kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhất là việc thông báo cho ban quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu cập cảng, nộp nhật ký khai thác và báo cáo khai thác hải sản.

Trong quá trình khai thác trên biển, các tàu phải mở thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, hoạt động đúng nghề, đúng vùng, không khai thác ở vùng biển nước ngoài...

Ngư dân Trần Văn Phú chia sẻ: “Bên cạnh tuân thủ các quy định chống khai thác IUU, đi biển mùa này ngư dân quan tâm nhiều nhất là vấn đề thời tiết trên biển. Chính vì vậy, trước mỗi chuyến biển, chủ tàu sẽ theo dõi kỹ dự báo thời tiết, nếu đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho tàu vươn khơi.

Bên cạnh đó, tàu cũng chuẩn bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị hàng hải, máy thông tin liên lạc, định vị và các trang bị cứu sinh, cứu hỏa... để đảm bảo an toàn cho chuyến biển…”.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC sẽ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của ngư dân.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU; chú trọng tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chống khai thác IUU tới chủ tàu, thuyền trưởng và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cán bộ thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá, ban quản lý cảng cá và cán bộ thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Bên cạnh đó, chú trọng việc phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, nhất là phối hợp xử lý những trường hợp có hành vi vi phạm khai thác IUU…

Cùng với thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, cơ quan chức năng của tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong xây dựng đội tàu khai thác xa bờ với trang bị đầy đủ ngư cụ, thiết bị hàng hải hiện đại; tăng cường ứng dụng kỹ thuật vào khai thác, bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao hiệu quả chuyến biển, tăng thu nhập cho ngư dân…