Sáng 5/9, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách tiếp tục quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2/9 khá đông. Trước đó, chiều và tối 4/9, được xem là giai đoạn cao điểm khách đến khi người dân tranh thủ từ các địa phương đổ về Tân Sơn Nhất sau kỳ nghỉ.



Theo ghi nhận của PV, hành khách trong sáng 5/9 chủ yếu là khách từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung đồ về TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Lượng hành khách tăng cao khiến khu vực ga đến quốc nội tiếp tục là "điểm nóng".

Khu vực ga đến quốc nội là điểm nóng tại Tân Sơn Nhất những ngày qua. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, hành khách được bố trí luồng tuyến phù hợp nên không còn cảnh chen chúc băng qua đường bất chấp làn xe giao cắt giữa làn A, B (khu vực trước sảnh nhà ga quốc nội đến). Các nhân viên của các hãng và an ninh hàng không liên tục hướng dẫn hành khách lấy hành lý và di chuyển đến khu vực làn đón xe.

Tại khu vực đón taxi, xe hợp đồng, ghi nhận không có cảnh bát nháo, chèo kéo. Lượng taxi, xe hợp đồng liên tục được điều tiết để đáp ứng nhu cầu hành khách, tránh việc khách chờ đợi quá lâu.

Trong khi đó, tại khu vực làn đón xe công nghệ tại nhà để xe TCP, nhân viên an ninh và nhân viên hãng liên tục điều tiết, duy trì trật tự. Các tài xế đa số đậu xe trên tầng 3,4,5 chờ nhận cuốc của khách rồi mới di chuyển xuống đón khách để tránh ùn tắc.

Chia sẻ với PV, nhiều hành khách đánh giá việc đi lại, đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 2/9 đã khá dễ dàng. Sân bay đã cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đi lại của khách hàng khi khu vực bên ngoài và trong sân bay thông thoáng, di chuyển nhanh chóng, thuận lợi hơn. Ngoài ra, các biển báo hỗ trợ khách hàng điểm làm thủ tục và điểm đặt xe, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách "khủng" trong cao điểm 2/9. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, các hoạt động vận tải hành khách hoạt động trật tự, nề nếp do có sự phối hợp chặt chẽ của an ninh hàng không, cảnh sát cơ động, đồn công an và thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, cao điểm lễ 2/9, các hãng hàng không đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất khai thác bình quân 730 chuyến bay/ngày, trong đó có hơn 550 chuyến bay nội địa. Riêng trong ngày 5/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 747 chuyến bay. Trong đó, số chuyến bay đi là 372, số chuyến bay đến là 375. Lượng khách dự kiến khai thác là 121.317 lượt, trong đó khách đến quốc nội vẫn tiếp tục cao khi lên đến hơn 54.000 lượt.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết suốt dịp lễ 2/9, cơ quan liên ngành duy trì tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với hiện tượng chèo kéo, ép giá cước vận tải, hoạt động xe dù, giả taxi chèo kéo, móc nối, bắt khách sai quy định, chở khách ra khỏi sân bay sau đó lấy giá cước sai quy định…