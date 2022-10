Ngày 6/10, theo Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 4 bị can gồm: ông Nguyễn Văn Hoạt (SN 1967) – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp; ông Trương Văn Chính (SN 1963), trú tại xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân giai đoạn 2015 - 2020, nay đã nghỉ hưu).

Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn khởi tố bà Hoàng Thị Hương Thảo (SN 1975, trú tại xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phúc Nghệ An, có trụ sở đặt tại nhà riêng ở xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân); Nguyễn Anh Thơ (SN 1953), trú tại khối 07, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, là cán bộ điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phương).

Trước đó, vào tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững (Chương trình 135/CP) tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Chính - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp.

Qua điều tra, vào năm 2018, ông Trương Văn Chính lúc đó là Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân, ông Nguyễn Văn Hoạt lúc đó là Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, tiến hành chỉ đạo lập thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 2 dự án thuộc Chương trình 135/CP.

Các dự án gồm: Dự án xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa xóm Mó (có tổng mức đầu tư là 578.782.000 đồng) và Dự án xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa xóm Đột Tân (có tổng mức đầu tư là 466.936.000 đồng).

Tuy nhiên, trên thực tế, một số hạng mục công trình đã được người dân xóm Mó và xóm Đột Tân đóng góp tiền xã hội hóa xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước. Vì vậy, các đối tượng đã tiến hành nghiệm thu khống, lập hồ sơ quyết toán khống để rút tiền từ ngân sách Nhà nước đối với 2 dự án trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phúc Nghệ An.

Giám định của cơ quan chức năng thì việc lập khống các hạng mục công trình trong dự án công trình phụ trợ nhà văn hóa xóm Mó gây thiệt hại của Nhà nước số tiền 141.552.972 đồng. Còn công trình phụ trợ nhà văn hóa xóm Đột Tân vẫn đang được cơ quan chức năng giám định thiệt hại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoạt, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Trương Văn Chính, Hoàng Thị Hương Thảo và Nguyễn Anh Thơ; đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên để thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.