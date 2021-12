Ngoài rượu trắng và gừng hãy dùng những thứ nước này khử tanh để món cá vừa ngon ngọt, không nát, không tanh

Khử tanh cá bằng rượu trắng và gừng

Anh Nguyễn Hoàng (Hà Nội) hay mua cá của cặp vợ chồng bán cá ở khu chợ đất, không phải vì giá rẻ hơn, hay chuyên bán cá to, cá sạch, mà đơn giản là hai vợ chồng giữ khách bằng cách làm cá rất nhanh, sạch sẽ và đặc biệt là cách khử tanh cá giúp khách hàng về nấu nướng món ăn không có mùi tanh.

Đầu tiên họ mổ cá, xong xát chanh và muối cho con cá trắng bong, rửa sạch, rồi bổ từng khúc cho vào túi bóng cho khách hàng mang về. Chỉ vì sự sạch sẽ đó mà anh trở thành khách chung thân gần chục năm nay, còn hướng dẫn cho bạn bè, xóm giềng để tâm tới người làm cá sạch.

Chanh và muối là cách khử tanh cá tiện lợi, đơn giản. Nhưng ngoài ra còn có nhiều cách khử tanh khác như cách khử tanh bằng rượu trắng và gừng chẳng hạn.



Mổ cá xong rửa sạch qua nước lã rồi lấy rượu trắng, vài lát gừng đập giập để khử tanh rất hiệu quả, rồi rửa lại bằng nước sạch, để thật ráo nước rồi cắt cá tùy món.

Gừng khử tanh rất tốt, rượu ướp cá làm thịt cá mềm thơm, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ngâm cá vào gừng rượu khoảng 5 phút mùi tanh sẽ được khử, còn làm tăng gia vị cho món cá (nhưng nhiều đầu bếp chỉ cho gừng để khử tanh khi đã đang nấu canh, không ướp cá tươi trước khi nấu vì sẽ làm protein trong cá chảy ra, làm mất khả năng khử tanh của gừng).

Nếu không có gừng, thì ngâm cá vào rượu với muối (đã hòa loãng với nước) khoảng 5 phút sẽ loại bỏ được mùi tanh giúp món ăn thơm ngon hơn.

Nhưng nhiều người sợ muối ngấm vào cá sẽ mất đi vị ngọt của cá. Còn rượu dùng khi làm nóng thì hiệu quả, chứ dùng khi lạnh đôi khi cá sẽ bị tanh hơn.

Vì thế mới có nhiều cách khử tanh cá khác nữa như sau:

Các loại rau gia vị, gừng... khử tanh cho cá rất tốt. Ảnh minh họa.

Khử tanh cá bằng tẩm ướp gia vị

Tẩm ướp gia vị giúp món cá đậm đà, hương vị thơm ngon hấp dẫn, át đi mùi tanh hôi của cá. Gia vị cần ướp trước khi nấu và để ngấm khoảng 15 phút, hay dùng là nghệ tươi, gừng tươi, dấm, me, mẻ, ớt tươi, chanh, khế chua, sữa bò, rượu trắng...

Hoặc dùng một số loại rau thơm như rau răm chà xát lên mình cá sẽ át được mùi tanh của cá.

Hoặc ướp cá với các loại gia vị có mùi thơm như tiêu, hành, ớt, gừng, rau cần… sẽ bớt mùi tanh của cá.

Rượu và nước muối hòa loãng cũng hay dùng để khử tanh cho cá. Ảnh minh họa.

Khử tanh cá bằng cách ngâm cá trong một thứ nước nào đó

Nước cốt chanh: Cá sau khi làm sạch sẽ cho vào ngâm nước cốt chanh (bạn có thể pha thêm chút nước) trong vòng vài phút rồi vớt ra, rửa thật sạch với nước sạch, để ráo nước rồi đem chế biến món ăn.

Dấm gạo: Dùng dấm xoa lên thân cá đã làm sạch, sau đó dùng khăn lau khô làm giảm mùi tanh của cá.

Nước vo gạo: Vo gạo xong chắt lấy nước, trước khi chế biến món cá thì cho cá tươi vào ngâm 15 phút, sau đó vớt ra rửa lại bằng nước sạch rồi để cho ráo nước - cách khử tanh này hợp với các loại cá lóc, cá trê, cá chép… có mùi tanh đặc trưng.

Nước muối: Hòa loãng muối với nước sạch rồi rửa cá.

Hoặc xát muối hạt trực tiếp lên thân cá để khử tanh, giúp món ăn đậm đà hơn. Cách này thích hợp với mọi loại cá, đặc biệt là cá da trơn còn khử được cả nhớt nhanh chóng.

Nước quế: Cho quế cho vào nấu với nước cùng đinh hương, hương thảo… để nguội rồi lấy nước đó rửa cá sẽ khử mùi tanh rất hiệu quả, còn làm món ăn thơm ngon hơn sau khi chế biến.

Khi ướp cá với các loại gia vị, bạn có thể sử dụng một ít rượu trắng, điều này không chỉ làm cá mất mùi tanh mà còn chín mềm và thơm ngon hơn.

Bia: Là thứ nước khử tanh cho cá rất hiệu quả, tiện lợi, lại giữ được vị ngọt tự nhiên, giúp thịt cá săn chắc.

Sơ chế cá tươi rồi ngâm cá vào bia 10-15 phút giúp cá không bị mất đi vị ngọt. Sau đó tẩm ướp cá với các loại hành, tiêυ, nước mắm… như bình thường.



Trước khi chế biến nên tẩm ướp gia vị để khử tanh và làm món cá thơm ngon hơn. Ảnh minh họa.

Để nấu canh cá không bị nát

Nấu bát canh cá thịt rời đằng thịt, xương rời đằng xương làm nhiều chị em không tự tin. Đó là do món cá nhanh chín mà chị em lại đun kỹ quá, hoặc do các lý do sau:

- Làm máu cá và chất nhầy chưa sạch;

- Do mua phải cá ươn.

- Cho cá tươi vào nồi nước chưa sôi sùng sục (với cà chua và các loại rau củ).

Tốt nhất nên chiên/rán cá trước khi cho vào nồi canh sôi, như thế cá vừa thấm gia vị, lại không bị vỡ thịt. Cá chín thì cho thêm hành phi thơm, các loại rau gia vị (hành lá, thì là, rau ngổ… phù hợp, thêm vài lát ớt để món canh thêm hương vị và khử hết mùi tanh của cá.

Rút sợi gân giúp món cá được khử tanh. Ảnh minh họa.

Khử tanh cá nhiều nhớt



- Cá tươi mua về phải rửa thật sạch trước khi đánh vẩy, cắt vây rồi dùng muối, chanh cắt lát, rượu trắng xát lên mình cá để khử tanh. Sau đó rửa lại bằng nước sạch trước khi mổ.



- Cá chép: Hai bên sườn có sợi gân trắng, hãy loại bỏ để giúp cá hết mùi tanh.

- Cá lóc nuôi: Cá lóc nuôi tanh mùi bùn ăn mất ngon. Hãy lưu ý đánh bỏ vây, vẩy, làm sạch màng trắng đục trong bụng cá. Hai bên sườn cá lóc có một sợi gân trắng tạo ra mùi tanh, khi cắt sát mang cá sẽ thấy đường gân đó lộ ra – hãy dùng tay rút hai đường gân đó thì cá sẽ bớt tanh.



Hoặc xát muối trực tiếp lên thân cá, ngâm cá trong nước muối loãng, nước vo gạo 20 phút rồi rửa lại với nước sạch cũng bớt nhớt và khử bớt đi phần nào mùi tanh.



- Cá da trơn: Đổ vào chút nước nóng, cạo sạch nhớt, rồi rửa nước sạch sẽ bớt tanh, bớt nhớt.

Hoặc pha loãng nước cốt chanh, ngâm cá vào đó vài phút rồi làm sạch cá như bình thường - rất hiệu quả để loại bỏ chất nhầy với các loại cá da trơn. Nhưng không ngâm lâu vì sẽ làm cá bị chín phần da.

Hoặc làm sạch cá rồi ướp với chút rượu trắng pha loãng 2 phút rồi lau khô sẽ bớt tanh.

Lưu ý khi dùng món cá:

Ngay từ khâu sơ chế khử được mùi tanh của cá sẽ giúp món cá chế biến xong ăn chắc thịt, ngon ngọt, không tanh. Các chị em không tự tin làm món cá vì sợ bị nát, nhạt thịt và tanh thì với những mẹo trên đảm bảo chị em làm được món cá ngon ngọt, chắc thịt, không tanh, còn được cả nhà khen ngon nắc nỏm.

Nhưng các món ăn từ cá dù chiên hay rán, kho hay hấp, đặc biệt là những tô canh cá nóng đều cần ăn khi nóng hổi, nghi ngút khói thì hương vị mới ngon ngọt chuẩn vị, tránh được mùi tanh và ngon miệng hơn rất nhiều.

Khử tanh cá cho món cá chiên/rán Sữa tươi không đường: Với món cá chiên rán khi sơ chế và ướp cá ngâm cá vào sữa bò tươi khoảng 30 phút trước khi chế biến. Như vậy khi chiên rán lên sẽ bớt tanh, còn đem lại hương vị ngọt thơm, kích thích vị giác. Sữa tươi khử sạch mùi tanh, không ảnh hưởng đến hương vị của cá. Quả táo: Hoặc dùng quả táo xắt miếng mỏng, bỏ vào chảo dầu khi chiên cá. Táo sẽ hút mùi tanh và khử tanh rất hiệu quả, giúp món cá chiên ngon miệng.