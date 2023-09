Ngoại trưởng Anh thừa nhận hỗ trợ Ukraine là 'khó khăn và đau đớn'

Ngoại trưởng Anh James Cleverly tại thành phố New York vào ngày 19/9/2023. Ảnh AFP

Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông The House ngày 30/9, Cleverly được yêu cầu bình luận về " tình cảm chống Ukraine ngày càng tăng " ở một số quốc gia phương Tây. Ông thừa nhận rằng việc giúp đỡ Kiev là " khó khăn và đau đớn ", với cuộc xung đột nói chung "gây áp lực lên các nước trên toàn thế giới".



Tuy nhiên, Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng " nếu chúng ta không tiếp tục ủng hộ Ukraine... thì tất cả những vấn đề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt… sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn".

Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây giải quyết tình trạng mệt mỏi, vốn đã trở thành một " vấn đề lớn".

Bình luận về những lời hứa lặp đi lặp lại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt thù địch giữa Ukraine và Nga trong vòng 24 giờ, Cleverly cho biết đảng Cộng hòa "đã làm một số điều rất đáng ngạc nhiên và tích cực liên quan đến quan hệ quốc tế" trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Bộ trưởng Anh đặc biệt đề cập đến Hiệp định Abraham, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Sáu, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov than thở rằng những người phương Tây ủng hộ nước này đã không nói rõ liệu họ sẽ sát cánh cùng Kiev cho đến khi Kiev chiến thắng trong cuộc xung đột hay chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Ông tuyên bố: " Không ai có thể trả lời rõ ràng cho chúng tôi chiến thắng của chúng tôi có ý nghĩa gì ".



Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko thừa nhận số quốc gia sẵn sàng cấp tiền cho Kiev "ngày càng ít đi".

Moscow đã nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh, vốn đã chi hàng tỷ USD hỗ trợ Kiev, lợi dụng cuộc xung đột để tiến hành một " cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Nga.

Phát biểu hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ và Anh giúp điều phối cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào Sevastopol, Crimea, nhằm vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Truyền thông Anh cũng đưa tin Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp trong cuộc tấn công.

Trước đó, Nga tuyên bố rằng vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm cả vũ khí do Anh tài trợ, đã được triển khai trong các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Moscow đã nhiều lần cảnh báo các quốc gia thành viên NATO rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang tiến gần đến mức can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.