Người dân nói gì về nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người tại Nghệ An?

Như Dân Việt đã thông tin về vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Nghệ An này, chiều 30/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

"Trước mắt, chúng tôi vẫn đang đấu tranh với Phú để làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng. Chưa thể xác định là do mâu thuẫn nợ nần hay do nguyên nhân gì khác", vị lãnh đạo này cho hay.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, vì bản thân Phú là người đi làm ăn xa nhiều năm, có nhiều mối quan hệ bạn bè, kinh doanh phức tạp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác định các mối quan hệ có mâu thuẫn hay dấu hiệu mâu thuẫn với Phú trong thời gian gần đây, kết hợp đấu tranh với đối tượng để làm rõ vụ án mạng.