Người đàn ông bất ngờ tưới xăng đốt nhà mẹ vợ cũ

Chiều 12/6, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ một nghi phạm để điều tra về việc liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một nhà dân ở phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 12/6, do gọi điện cho vợ cũ để nói chuyện không được nên giữa Nguyễn Thanh Hải (trú ở phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) và người vợ cũ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hải bất ngờ mang theo một can xăng tưới vào nhà mẹ vợ cũ là bà Trần Thị H (trú đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh), châm lửa đốt rồi sau đó bỏ chạy.

Do trời nắng nóng, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nhà. Khi người dân, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy thì toàn bộ phòng khách cùng nhiều đồ đạc trong nhà gần bị thiêu rụi hoàn toàn. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà bà H có 2 người lớn và 2 trẻ em, rất may mọi người đã chạy thoát được ra ngoài.

Phòng khách căn nhà bà H. bị thiêu rụi - Ảnh: Facebook

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Hải ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận tưới xăng đốt nhà mẹ vợ là do mâu thuẫn với vợ cũ.

Được biết, Hải và vợ cũ đã có với nhau 4 người con, Hải và vợ mới ly hôn được khoảng 1 năm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.