Vay tiền với lãi suất cao, trả gấp đôi tiền nợ, người đàn ông vẫn phải cầu cứu vì bị siết nhà

Ông Lại Ngọc Tiến (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh), kể tóm lược lại câu chuyện một số người khác dọa giết, có dấu hiệu cưỡng đoạt căn nhà ở số 379/52 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Clip: Trí Viễn

Ngày 19/6, ông Lại Ngọc Tiến (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận Gò Vấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02) và các đơn vị liên quan về việc gia đình ông bị bà Phùng Thị Mỹ Hà (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) cùng một số người khác dọa giết, có dấu hiệu cưỡng đoạt căn nhà ở số 379/52 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

Trả lãi 600 triệu trong 4 tháng

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Tiến cho biết, 15 năm trước ông mua mảnh đất rộng 210m2 tại số 379/52 Quang Trung, phường 10 (quận Gò Vấp) và xây dựng 3 căn nhà. Ông Tiến ở một căn, còn lại bán cho người khác. Trong đó, một căn người mua đóng tiền cọc 500 triệu đồng nhưng không đủ khả năng tiếp tục thanh toán nên ông lấy lại nhà.

Ông Tiến nói trong quá trình đòi lại căn nhà ông nhiều lần bị chủ nợ đe dọa, dọa giết. Ảnh: Trí Viễn

Theo phán quyết của tòa án, ông Tiến phải trả lại tiền cọc lẫn bồi thường hợp đồng cho người mua nhà 1 tỷ 250 triệu đồng. Không có tiền bồi thường hợp đồng, ông Tiến được người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thúy Liên (SN 1952, môi giới làm giấy tờ nhà) giới thiệu vay tiền của bà Phùng Thị Mỹ Hà.

Tháng 1/2022, ông Tiến vay của bà Hà 1,4 tỷ đồng để bồi thường hợp đồng cho người mua nhà. Sau khi nhận tiền, bà Hà yêu cầu vợ chồng ông Tiến viết giấy bán căn nhà đang ở tại số 379/52 Quang Trung với giá 2 tỷ đồng. Đồng thời, ông Tiến phải trả đủ tiền cho bà Hà trong thời hạn 4 tháng (1,4 tỷ tiền gốc và 600 triệu tiền lãi).

Tuy nhiên, qua thời hạn trên, ông Tiến không có tiền trả, bà Hà đã tính thêm tiền lãi 100 triệu đồng mỗi tháng. Theo ông Tiến, vợ chồng ông đã trả cho bà Hà 3 lần với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Người phụ nữ này thông báo vợ chồng ông Tiến vẫn còn nợ 1 tỷ đồng và phải trả 50 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, chậm trả lãi mỗi ngày bị phạt thêm 10 triệu đồng. "Việc đòi nợ được bà Hà giao người thân tên Toàn, Lụa và Phong thực hiện", ông Tiến nói.

Ngày 28/2/2023, bà Hà yêu cầu vợ chồng ông Tiến phải trả 500 triệu đồng (là tiền lãi và phạt). Tuy nhiên, ông bà chỉ trả được thêm 150 triệu đồng, nợ 350 triệu đồng. Thời gian ngắn sau, bà Hà tiếp tục tăng số tiền nợ 350 triệu đồng lên thành 500 triệu đồng (lãi và phạt), yêu cầu vợ chồng ông Tiến phải trả. Mất khả năng trả nợ, bà Hà sai người thân tên Toàn, Lụa, Phong liên tục nhắn tin, gọi điện vợ chồng ông Tiến chửi bới, dọa giết. Ông Tiến cho hay, sự việc kể trên đều có file ghi âm, tin nhắn, hình ảnh đã được ông lập đầy đủ.

Trả 2,7 tỷ vẫn bị xiết nhà

Đỉnh điểm, ngày 5/3/2023, bà Hà sai người thân dùng vũ lực ép vợ chồng ông Tiến rời khỏi căn nhà ở số 379/52 Quang Trung và khóa cửa lại. Ba ngày sau, vợ chồng ông Tiến về nhà phát hiện tài sản trong nhà gồm: Quần áo, bàn ghế, tủ... bị người của bà Hà vứt ra đường. Ông nhờ thợ đến cắt khóa vào bên trong nhà phát hiện mất dây chuyền vàng 24k trọng lượng 5 chỉ và 50 triệu đồng tiền mặt.

Căn nhà ở số 379/52 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp hiện đang bị khỏa cửa. Ảnh: Trí Viễn

"Vợ chồng tôi thời gian qua phải đi ở trọ và đang rất lo lắng vì người của bà Hà liên tục gọi điện, nhắn tin dọa giết nếu không trả nợ. Họ nói vợ chồng tôi quay lại nhà sẽ bị chém chết. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc cứu giúp", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, lúc đầu không có tiền bồi thường hợp đồng 1 tỷ 250 triệu đồng để lấy lại nhà, bà Liên (môi giới làm giấy tờ nhà) giới thiệu ông vay tiền bà Hà. Bà Liên cam kết sẽ làm sổ hồng cho khu nhà của ông trong 4 tháng.

Khi có sổ hồng, ông sẽ dùng sổ cầm cố ngân hàng lấy tiền trả nợ cho bà Hà. Tin lời bà Liên, ông chấp nhận vay tiền bà Hà. "Sau 4 tháng, bà Liên vẫn không làm được giấy tờ nhà hoàn thành, dẫn đến việc tôi không bán được nhà lấy tiền trả nợ. Tôi nghi ngờ bà Liên thông đồng với bà Hà cố tình không làm giấy tờ nhà, ép tôi vào cảnh nợ nần. Từ số tiền gốc 1,4 tỷ đồng, đến nay tôi đã trả cho bà Hà 2,7 tỷ đồng, có đầy đủ bằng chứng", ông Tiến xác nhận.

Vừa qua, ông Tiến đã làm đơn cầu cứu đến Công an phường 10 quận Gò Vấp, Công an quận Gò Vấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM… nhờ vào cuộc giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng đơn cầu cứu, tố cáo đã gửi khắp nơi nhưng thời gian đã hơn 1 năm sự việc của ông chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Liên quan vụ việc, Công an quận Gò Vấp và Phòng PC02 Công an TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận vụ việc kể trên của gia đình ông Lại Ngọc Tiến. Vụ việc này đang trong quá trình xử lý.