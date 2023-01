Người dân TP.HCM đi máy bay về quê đón Tết nên lưu ý gì?

Tân Sơn Nhất triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách đi máy bay

Sân bay Tân Sơn Nhất dự báo đón 3,8 triệu người trong cao điểm Tết Quý Mão 2023 (6/1-5/2). Theo đó, khách qua sân bay ước tính bình quân 130.000 người mỗi ngày. Trong đó, trước Tết dự báo khách đông nhất ngày 20/1 (29/12 âm lịch) với gần 123.000 người; sau Tết hôm 29/1 (8/1 âm lịch) lên đến 144.000 người. Lượng khách xấp xỉ dịp Tết Nguyên đán 2019 - thời điểm trước dịch, gây lo ngại quá tải nhà ga cùng khu vực đón trả khách trước sân bay.

Để ứng phó tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng bay được thêm slot (lượt cất/hạ cánh) lên tối đa 44 chuyến mỗi giờ vào toàn bộ thời gian ban ngày, từ 6h đến 23h55, thay vì hai khung giờ 9h-14h55 và 18h-21h55 như trước để tăng năng lực khai thác cho Tân Sơn Nhất dịp Tết. Theo đó, với chuyến bay đêm (từ 0h đến 5h55), mỗi tiếng có tối đa 36 lượt, thay vì 32 lượt như kế hoạch ban đầu. Tăng bay đêm giúp áp lực cho các nhà ga, hạn chế tình trạng ùn ứ ban ngày.

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay trên các màn hình điện tử (FIDS) tại nhà ga quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng nhằm hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự báo đón 3,8 triệu người trong dịp cao điểm Tết Quý Mão. Ảnh: H.T

Đại diện cảng cho biết thông tin các chuyến bay đi/đến quốc nội tại sân bay đều được hiển thị trên các màn hình điện tử tại các khu vực gồm sảnh đi/đến, các quầy làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa khởi hành, băng chuyền nhận hành lý và các phòng chờ.

Như vậy, các thông tin này chỉ được cung cấp tại khu vực sân bay, điều này gây bất tiện cho hành khách tại các khu vực làm thủ tục sảnh A và B (do không biết giờ mở quầy làm thủ tục). Đồng thời, làm tắc nghẽn tại khu vực ga đến do hành khách phải tìm thông tin băng chuyền hành lý tại các vị trí đặt màn hình FIDS.

Để khắc phục những hạn chế và mang lại thuận lợi cho hành khách đi/đến cảng, Trung tâm Khai thác ga Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tia.vietnamairport.vn và QR-code.

Trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào khai thác hệ thống làm thủ tục dùng chung (iCute) ở ga quốc nội, giúp tăng năng lực phục vụ các quầy thủ tục và cửa khởi hành giữa các hãng hàng không. Sân bay đã vận hành phòng chờ gần 900 m2, thêm ba cửa khởi hành mới, tăng diện tích cho khách chờ, thuận tiện ra máy bay. Phương án cho xe đón trả khách trên đường công vụ A2, đoạn tiếp giáp ga quốc nội được thử nghiệm để giảm ùn tắc khi khách tăng cao...

Ngoài ra, tần suất chuyến bay dày đặc, khu vực đón trả khách trước ga quốc nội bị đánh giá căng thẳng trong dịp Tết, khi hàng nghìn người dồn đến mỗi khi máy bay hạ cánh. Để hạn chế khách phải chen chúc chờ xe, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị vận tải có phương án tăng taxi, ô tô công nghệ vào sân bay lên 13.000-14.000 lượt mỗi ngày, cao hơn ngày thường 1.500-2.500 lượt.

Tân Sơn Nhất triển khai nhiều giải pháp chống ùn tắc dịp Tết. Ảnh: H.T

Việc tăng cường lượng ô tô đưa đón sẽ gây ra ùn tắc ở phía ngoài khu vực sân bay do thiếu chỗ đậu xe, nhất là giờ cao điểm. Để giải quyết vấn đề này, khu đất rộng 3.500 m2, tiếp giáp lối vào ga quốc tế và góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà được đề xuất làm bãi đậu cho taxi, xe công nghệ trong khi chờ đón khách dịp Tết. Ngoài ra, các tuyến xe buýt tại sân bay được kéo dài thời gian hoạt động vào ban đêm, để đáp ứng nhu cầu khách đi lại tăng cao.

Trong khi ở bên ngoài, tổ công tác liên ngành với nhiều lực lượng như CSGT, thanh tra giao thông, an ninh sân bay và chính quyền quận Tân Bình tăng lực lượng điều tiết khu vực trạm thu phí sân bay và tuyến cửa ngõ như Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng, vòng xoay Lăng Cha Cả... Các bên sẽ túc trực 24/24h, trao đổi công việc qua online chủ động xử lý sự cố phát sinh.

Đi máy bay Tết, hành khách nên đến sân bay sớm

Để chống ùn tắc nhà ga trong cao điểm Tết, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách sau khi làm xong thủ tục nên nhanh chóng hoàn tất kiểm tra an ninh và ra cửa khởi hành, không đi ra ngoài sảnh để tránh bị trễ chuyến bay.

Trong quá trình xếp hàng kiểm tra an ninh, nếu hành khách nhận thấy có nguy cơ chậm giờ chuyến bay, có thể liên hệ với nhân viên phục vụ hành khách, nhân viên hãng hàng không để yêu cầu được hỗ trợ. Vì lý do an ninh, hành khách không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý, tài sản của mình, không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc.

Trong khi đó, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cũng khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão.

Hành khách nên có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế trong dịp Tết. Ảnh: H.T

Theo đó, các hãng dự báo nhu cầu đi lại dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh hơn cả giai đoạn cùng kỳ trước đại dịch. Không chỉ về quê, thăm người thân, hành khách còn có nhu cầu đi du xuân trong dịp Tết Nguyên đán. Rất nhiều chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc… đã đạt lỷ lệ lấp đầy 80-90%.

Do đó, để thuận tiện di chuyển, tiết kiệm thời gian chờ đợi, Vietnam Airlines đặc biệt lưu ý hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, cũng như làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Hành khách có thể check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines. Hiện nay, Vietnam Airlines áp dụng check-in trực tuyến trên toàn bộ sân bay hãng khai thác tại Việt Nam. Hành khách cũng có thể tự check-in qua các phương thức như: kiosk check-in tại sân bay; check-in qua tổng đài 1900 6265 (có cước phí, áp dụng với chuyến bay nội địa khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM); auto check-in khi mua vé trên ứng dụng di động.

Hành khách có thể sử dụng kiosk check-in tại sân bay. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng khuyến cáo hành khách đã tự làm thủ tục check-in, không mang theo hành lý ký gửi, có thể đi thẳng đến cửa an ninh tại sân bay mà không cần làm thêm thủ tục nào khác tại quầy.

Để thuận lợi đi máy bay, người dân cần chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, hạn chế tình trạng giấy tờ liên quan bị hết hạn và bị nhà chức trách từ chối chuyến bay. Hành khách nên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ tại các nhà ga.

Hành khách chú ý có mặt ở cửa ra tàu bay 40 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 50 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế để không bị nhỡ chuyến bay. Sau khi hạ cánh, hành khách cần kiểm tra kỹ lưỡng hành lý ký gửi tại băng chuyền để đảm bảo không bỏ quên hành lý hoặc lấy nhầm hành lý của khách khác.