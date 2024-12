Người dân TP.HCM mua sắm Tết sớm, siêu thị đông nghẹt ngày cuối tuần

Cận lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, các siêu thị tại TP.HCM đón lượng khách đông hẳn vào dịp cuối tuần. Nhiều người tranh thủ mua sắm Tết sớm vì sợ cận Tết đông đúc, lại thêm giá cả tăng cao.

Ngày 22/12, khảo sát của PV Dân Việt, nhiều siêu thị tại TP.HCM đã đông nghẹt từ sáng sớm đến chiều tối. Lượng khách đổ về siêu thị tăng đột biến khiến bãi xe tại một số nơi rơi vào cảnh quá tải. Nhiều người đi mua sắm bằng ô tô phải loay hoay tìm chỗ đậu xe vì bãi xe đã hết chỗ.

Tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức), hàng ngàn người đổ về mua sắm khiến siêu thị đông nghẹt, chật kín. Khách hành chọn mua chủ yếu là thực phẩm như thịt, cá, trứng, các loại nước ngọt, bia, giỏ quà Tết, bánh kẹo, quần áo, đồ gia dụng bếp núc…

Cận Tết, nhiều siêu thị tại TP.HCM đông nghẹt vào ngày cuối tuần. Ảnh: Gia Linh

Khu vực quầy thanh toán của siêu thị, dòng người rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều người tỏ ra sốt ruột chờ đợi vì phải "bơi" trong biển người và hàng hóa. Các nhân viên thu ngân, nhân viên hỗ trợ khách hàng phải khẩn trương, làm việc hết công suất để phục vụ người tiêu dùng.

Chị Thanh Trúc (nhân viên văn phòng, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết tranh thủ dịp cuối tuần nên đi siêu thị mua sắm. "Tôi sợ cận Tết vì công việc bận rộn không có thời gian nên bây giờ còn thong thả thì đi mua đồ sớm. Mua đồ Tết sớm cũng có cái lợi là người tiêu dùng có thể thong thả lựa chọn các mặt hàng giảm giá, các nhãn hàng đang triển khai ưu đãi để tiết kiệm chi tiêu. Còn cận Tết thì khá cập rập, lại thêm sức mua tăng cao nên hàng hóa dễ khan hiếm. Ngoài ra, tôi rất ngán ngẩm việc đi mua hàng ngày Tết, việc chờ tính tiền quá là mệt mỏi", chị Trúc cho hay.

Nhiều người tranh thủ mua sắm Tết sớm. Ảnh: Gia Linh

Chị Nguyễn Kim (nhân viên thu ngân tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội) cho biết mùa cao điểm mua sắm của người dân đã đến. Nhân viên siêu thị phải tích cực, khẩn trương chạy đua phục vụ. Lượng khách đông khiến nhân viên "tay không ngừng nghỉ", có người còn toát mồ hôi hột vì làm việc quá công suất.

Được biết, các doanh nghiệp, nhà bán lẻ đã chủ động lên kế hoạch cung ứng hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trong đó, các mặt hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản... và các loại đặc sản Tết được ưu tiên dự trữ để phục vụ.

Đại diện Saigon Co.op chi biết tổng sản lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu thuộc chương trình bình ổn dành cho mùa Tết năm nay hơn 12.000 tấn, tăng từ 30-50% theo từng nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, đại diện Central Retail Việt Nam cho hay đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh Tết từ rất sớm và dành rất nhiều ưu đãi giảm giá và chính sách "khóa giá", không tăng giá đối với hơn 10.000 mặt hàng tiêu dùng nhanh từ 6 tuần trước Tết. Đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng thực phẩm tươi sống cung ứng cho dịp Tết năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Siêu thị đông đúc ngày cận Tết Dương lịch. Ảnh: Gia Linh

Một đại diện khác MM Mega Market chi biết dự kiến nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái, và tăng khoảng 20-25% so với ngày thường. Dự đoán tình hình trên, MM tăng lượng dự trữ lên 40% các mặt hàng phục vụ đặc biệt cho Tết. Thịt heo và thịt gà sẽ được MM ổn định nguồn hàng và giá trong dịp này do có nền tảng chuỗi cung ứng khép kín từ thu mua tại nguồn đến khâu kiểm soát chất lượng và vận chuyển.