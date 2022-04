Người phụ nữ chuyển 822 triệu đồng cho nhóm lừa đảo trúng thưởng

Ngày 22/4, Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận 7 (TP.HCM) triệt phá thành công một đường dây chuyên lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức thông báo trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản.

Đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, nhiều nạn nhân trên cả nước bị chúng lừa chiếm đoạt số tiền lên gần đến 30 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 29/3, bà N.T.S. (51 tuổi, trú khối 4, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) đã đến Công an TP.Hà Tĩnh trình báo về việc, bà này bị những kẻ lạ mặt gọi điện thoại đến thông báo trúng thưởng và yêu cầu mua một số loại hàng hóa để tích điểm nhận thưởng.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo.

Do nhẹ dạ, cả tin, bà S. bị dụ dỗ chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền hơn 822 triệu đồng cho những kẻ lừa đảo.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác minh, điều tra thu thập thông tin. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì tất cả số điện thoại sử dụng liên hệ với bà S. đều là sim rác trôi nổi trên thị trường.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác định được, nhóm người nghi vấn đang ở TP.HCM. Công an TP.Hà Tĩnh đã phân công một tổ công tác vào TP.HCM để điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ.

Lấy lời khai Nguyễn Văn Hiếu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 tiến hành triệt tập Nguyễn Văn Hiếu (39 tuổi, trú phường 4, quận 4, TP.HCM) cùng 10 người liên quan gồm: Hồ Ngọc Thành (33 tuổi, trú tại phường 4, quận 4, TP.HCM), Cao Khánh Huy (21 tuổi, trú tại xã Thành Lệ, H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), Lý Huỳnh Kim Hà (24 tuổi, trú tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trần Thị Mỹ Tiên (19 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), Trần Thị Kiều My (31 tuổi, trú tại phường 4, quận 3, TP.HCM), Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, trú tại xã Eakuăng, huyện Krong Păk, tỉnh Đăk Lắk), Nguyễn Chung Tình (28 tuổi, trú tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), Lưu Thị Kim Hiền (22 tuổi, trú tại phường 9, quận 8, TP.HCM), Trần Thị Liên (23 tuổi, trú tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) và Trần Thị Kim Yến (26 tuổi, trú phường 15, quận 4, TP.HCM) để đấu tranh khai thác.

Khám xét nơi ở các nghi phạm, công an thu giữ được 21 điện thoại bàn có gắn sim, một máy in, một máy tính xách tay, một thẻ ATM cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai, từ năm 2020 đến nay, anh đã thuê nhà tại quận 7 để hoạt động lừa đảo.

Tang vật vụ án.

Để che giấu hành vi, bên ngoài Hiếu đăng ký kinh doanh mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm, đồng thời thuê hơn 10 nhân viên cùng hoạt động làm việc. Theo đó, Hiếu đã lên mạng xã hội Facebook mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức rồi chao mời khác mua hàng.

Để bán được các sản phẩm này với giá cao và thu tiền chênh lệch, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy, yêu cầu mua các mặt hàng gia dụng trên để đủ điểm được nhận thưởng.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an TP.HCM xác định, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền gần 30 tỷ đồng .

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.