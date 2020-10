Người tống tiền con dâu 1 gia đình Youtuber vì "chat sex” đối mặt với án phạt nào?

Như Dân Việt đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Ngô Văn Thiện (SN 1997, quê huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận 9) cho Công an quận 9 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".



Nạn nhân là chị Linh (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1995, quê Bắc Giang). Đáng nói chị Linh là con dâu trong 1 gia đình Youtuber đình đám và bản thân chị Linh cũng là 1 Youtuber.

Qua điều tra của Công an và khai báo đối tượng Thiện cho hay, khoảng tháng 8/2020 Thiện lên mạng "Bigo Live" tiếp cận rồi dần dần làm quen với chị Linh. Khi cả 2 có số điện thoại thì thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội zalo.

Nghi can Ngô Văn Thiện (SN 1997, quê huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Ban đầu nhắn tin qua lại tâm tình rồi Thiện gạ chị Linh chát sex. Đổi lại, Thiện hứa, sẽ tặng quà ảo cho chị Linh qua mạng "Bigo Live" có thể quy đổi thành tiền mặt. Khi chị Linh sexy qua cuộc gọi video thì Thiện đã dùng điện thoại khác quay lại toàn bộ diễn biến nóng này.

Sau đó, thiện yêu cầu Linh đưa tiền nếu không sẽ đưa clip nóng lên mạng. Lo sợ, chị Linh 3 lần chuyển tiền theo yêu cầu của Thiện, tổng cộng 9 triệu đồng.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, những năm gần đây hoạt động tội phạm trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tương đối phổ biến trên không gian mạng.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội do thiếu kiến thức, kỹ năng hoặc do bất cẩn nên đã bị kẻ xấu đánh cắp thông tin, hình ảnh, đặc biệt là những thông tin hình ảnh nhạy cảm liên quan đến bí mật đời tư, cá nhân. Từ đó các đối tượng đe doạ uy hiếp nạn nhân để chiếm đoạt tài sản hoặc ép buộc nạn nhân phải quan hệ tình dục.

Với những người nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc những người có uy tín trong xã hội, người của công chúng thì việc giữ gìn hình ảnh lại càng quan trọng. Những thông tin, hình ảnh của cá nhân bị lộ lọt rất dễ bị các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Ngoài ra, những thông tin hình ảnh của những người có tiếng trong xã hội hoặc có tiếng trên mạng xã hội rất dễ gây chú ý nếu như những hình ảnh nhạy cảm bị công khai. Bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học cho những ai thiếu kỹ năng, kiến thức trong việc sử dụng mạng xã hội.

Với đối tượng đã sử dụng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân để đe dọa, uy hiếp nạn nhân nhầm chiếm đoạt tài sản thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi của đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội danh này sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm tù.

Theo luật sư Cường, trong vụ việc nêu trên đối tượng đe dọa cưỡng đoạt tài sản của cô gái sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 1 năm đến 5 năm tù theo quy định tại khoản 1, Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc phạm tội có tính chất chuyên nghiệp thì hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ người chung sống như vợ chồng với đối tượng Thiện. Nếu có căn cứ cho thấy người đó đã cho đối tượng sử dụng tài khoản của mình nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật thì người này cũng có thể bị xử lý với vai trò đồng phạm.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy người đưa tài khoản cho đối tượng sử dụng không biết mục đích sử dụng tài khoản thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cũng sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi cho mượn tài khoản.