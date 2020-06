Nguồn cầu bất động sản công nghiệp tăng cao nhờ khống chế tốt dịch Covid-19

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 326 khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập, với tỷ lệ lấp đầy đạt 70% - 80%. Nguồn cầu này tăng đặc biệt khi có đại dịch Covid-19 xuất hiện mà Trung Quốc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm 2020, thị trường bất động sản công nghiệp được đánh giá là phân khúc có nhiều lợi thế khi nền kinh tế phát triển ổn định, Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại và sự xuất hiện liên tục của các chính sách hỗ trợ như miễn giảm, ưu đãi thuế của Chính phủ đối với các nhà đầu tư.

Theo ông Matthew Powell – Giám đốc Công ty TNHH Savills Việt Nam, nguồn cầu về bất động sản công nghiệp vẫn luôn có nhưng đặc biệt việc kiểm soát dịch Covid-19 của Việt Nam thành công là lực kéo quan trọng để thu hút nhiều hơn nguồn vốn ngoại vào Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển hướng mạnh vào thị trường trong nước.

Theo ông Matthew, hiện nay các nhà đầu tư trong khu vực đang rất muốn gia nhập vào thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

Nguồn cầu BĐS công nghiệp tăng cao nhờ VN khống chế thành công dịch Covid-19.

Nhu cầu của nhà đầu tư trong thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc phần lớn vào cấu trúc và ngân sách của từng doanh nghiệp.

Việt Nam đang chứng kiến nguồn cầu bứt tốc ở chuỗi giá trị; theo đó cũng dẫn đến những yêu cầu đòi hỏi hơn với công nghệ cao và chất lượng sản phẩm. Cũng có không ít có nhà đầu tư coi trọng kết nối giữa bất động sản công nghiệp đến các cảng chính và trình độ cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Đáng chú ý, lực lượng lao động có chất lượng với chi phí hợp lý là yếu tố rất cần được tính đến.

Theo ông Matthew, khoảng 10 năm trước, ngành may mặc hiện diện phần lớn ở khu vực miền Bắc Việt Nam, nhưng hiện nay lĩnh vực này lại tập trung nhiều ở miền Trung vì thị trường may mặc công nghiệp hiện đang phát triển bứt tốc tại khu vực này. Việt Nam là một lựa chọn hợp lý so với các quốc gia khác trong khu vực. Chi phí đang ở mức rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, cùng với sự thuận tiện của cơ sở hạ tầng và sự hỗ trợ lý tưởng đến từ Chính phủ.

Trước đó, báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2020 của Công Ty TNHH Jones Lang Lasalle (JLL) cho thấy, nhu cầu thuê đất trong quý vừa qua vẫn ở mức cao nhờ vào nền tảng phát triển công nghiệp tốt của Việt Nam được đề cập từ những quý trước.

Từ tháng 2/2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, việc hạn chế di chuyển giữa các khu vực đã khiến các giao dịch bị đình trệ do các nhà đầu tư - đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài - không thể trực tiếp xem và làm việc với chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN).

Các giao dịch thành công trong quý chủ yếu đã được thực hiện trước dịch. Tỷ lệ lấp đầy toàn khu vực tăng ở mức tương đối, đạt 72% tính đến cuối quý 1-2020.

Đơn vị này cho biết, Việt Nam vẫn là một điểm đến đầy hứa hẹn từ khi làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc bắt đầu.

"Dù dịch Covid-19 đang gây ra những khó khăn nhất định đối với các quyết định cũng như hoạt động di dời, chủ đầu tư vẫn tự tin tăng giá đất trong quý khảo sát do đây là xu hướng đầu tư trong dài hạn", JLL nhận định.

Cũng theo nghiên cứu của JLL, với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt và giáp với Trung Quốc, miền Bắc thu hút phần lớn các nhà sản xuất lớn muốn đa dạng hóa danh mục sản xuất bên cạnh cơ sở tại Trung Quốc.

Do đó, giá đất trung bình trong quý 1/2020 đạt 99 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà xưởng xây sẵn – lựa chọn yêu thích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - vẫn giữ ở mức giá thuê ổn định dao động từ 4-5 USD/m2/tháng và đều đã được lấp đầy.

Việt Nam được đánh giá cao nhờ sở hữu những nền tảng tốt cho thị trường bất động sản công nghiệp. Vì vậy một trong những việc cần thiết ở thời điểm hiện tại là thúc đẩy quảng bá về đất nước và tăng tính khác biệt của thị trường trong nước so với nước ngoài.

Việt Nam cũng đang sở hữu một khung pháp lý hoàn thiện và các dự án bất động sản có chất lượng tốt. Đây chính là lý do để nguồn cầu liên tục tăng mạnh trong khoảng thời gian vừa qua và thị trường bất động sản công nghiệp hứa hẹn còn tăng trưởng khởi sắc trong thời gian tới.