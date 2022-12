Nguy cơ đột quỵ "trẻ hoá" từ lối sống kém lành mạnh

Bệnh nhân đột quỵ đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận điều trị cho trường hợp người bệnh N.T.L (46 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú). Anh L. có tiền sử cao huyết áp do di truyền và phải điều trị bằng thuốc trong nhiều năm qua. Trong lúc làm việc, anh L. đột ngột bị méo mặt, nói đớ, được đưa đi cấp cứu.



Quy trình cấp cứu đột quỵ được kích hoạt, anh L. được can thiệp trong vòng 20 phút. May mắn được đưa vào viện can thiệp kịp thời, người bệnh phục hồi nhanh chóng, tiếp tục được theo dõi tại Đơn vị Đột quỵ để phục hồi chức năng và phòng ngừa đột quỵ tái phát.

TS BS. Nguyễn Bá Thắng, Trưởng Trung tâm khoa học Thần kinh, Trưởng Đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tình trạng đột quỵ ở người bệnh. Bệnh lý này làm tăng áp lực máu đến tim, thúc đẩy xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim - mạch vành, đặc biệt là tình trạng tổn thương các động mạch xuyên nhỏ. Theo đánh giá, khoảng 77% trường hợp đột quỵ lần đầu có liên quan đến tình trạng tăng huyết áp. Bằng cách kiểm soát tốt yếu tố huyết áp, nguy cơ đột quỵ có thể giảm 35 - 40%.

Các bệnh về tim cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ đáng chú ý và có nguy cơ tái phát đột quỵ cao. Người bệnh đái tháo đường cũng nằm trong nhóm đối tượng có nguy cơ đột quỵ tăng cao, gấp 2 - 6 lần so với người bệnh thông thường. Kiểm soát tốt tình trạng bệnh có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ đột quỵ.

Theo BS CKII. Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, nguy cơ đột quỵ cũng có thể bắt nguồn từ lối sống sinh hoạt kém lành mạnh. hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn uống nhiều đường, dầu mỡ, cay nóng hay thói quen ít vận động, tình trạng căng thẳng kéo dài đều là các yếu tố lối sống dễ gây khởi phát đột quỵ. Đó cũng là lý do tại sao người bệnh đột quỵ ngày càng "trẻ hóa". Để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ cũng như ngăn ngừa tái phát, người bệnh cần tuân thủ điều trị bệnh lý nền, kiểm soát tốt các yếu nguy cơ do lối sống và tham gia các buổi phục hồi chức năng.