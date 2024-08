Nguyên Bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt về hành vi đánh bạc Nguyên Bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt về hành vi đánh bạc

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Ngọc Đức, sinh năm 1974, tại Hòa Bình; nơi thường trú: số 70, đường Lê Lợi, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.