Nguyễn Phi Hùng: “Ông trùm” cá độ xuyên quốc gia và 4 lần bị giang hồ chém

Chuyện đời Hùng "phi lao"

Ngày ấy ở SLNA, Hữu Thắng là thủ lĩnh thực sự trên sân. Sỹ Hùng, Thanh Tuấn là "nghệ sỹ" với những pha bóng đầy kỹ thuật. Riêng Phi Hùng lại được biết đến với sự quyết liệt, sẵn sàng chặt chém, lối chơi điển hình cho đặc sản của bóng đá xứ Nghệ. Muộn hơn chút ít so với các đàn anh nhưng sự nghiệp của Phi Hùng cũng đầy vinh quang.

Cựu danh thủ Phi Hùng và vợ.



Khi đó, ở sân Vinh, vị trí của Phi Hùng là bất khả xâm phạm. Đơn giản bởi một bên là Thanh Tuấn hào hoa phải cần một cái máy quét như Phi Hùng và không ai làm tốt được điều này hơn tiền vệ người Hà Tĩnh. Thể lực tốt, chơi xông xáo lại rất mạnh dạn trong các tình huống tranh chấp, có những trận Phi Hùng là ngôi sao sáng nhất, chứ không phải Hữu Thắng, Sỹ Hùng hay thậm chí là Thanh Tuấn.

Nét đặc trưng trong lối chơi của Phi Hùng là những pha lao người quả cảm hay áp dụng những cú song phi trong võ thuật để tranh đoạt trái bóng. Chứng kiến nhiều tình huống chơi bóng rợn người của Hùng, người bạn trên Tuyển là Vũ Minh Hiếu (CAHN) đã đặt cho anh biệt danh Hùng "phi lao".

Lối chơi của Phi Hùng rất dễ khiến đối phương "đi nạng", kèm theo những thẻ phạt. Thế nhưng, bởi tính hiệu quả cùng tinh thần thi đấu quả cảm, Phi Hùng vẫn được gọi vào ĐTQG và tạo dấu ấn ở một số giải đấu giao hữu như Dunhill Cup năm 1999. Có thương hiệu, Hùng là 1 trong 3 cầu thủ đầu tiên được bầu Đức mời lên Gia Lai để cùng với nhiều cầu thủ Thái Lan đặt những viên đá đầu tiên xây dựng đội bóng.

Sau này, Phi Hùng còn đến với Bình Định rồi Đà Nẵng trước khi giải nghệ vì dính vào một số rắc rối hậu trường. Trong sự nghiệp của mình, ngoài hàng loạt chiếc cúp vô địch cùng SLNA, Phi Hùng còn cùng với HAGL hai lần đăng quang ở V.League.

Rửa tay gác kiếm giang hồ

Khi chưa giải nghệ, Phi Hùng đã nổi đình, nổi đám với những câu chuyện sặc mùi xã hội. Ngày 19/8/2003, trong lần một lần truy quét của công an tỉnh Nghệ An, Phi Hùng đã bị bắt quả tang trên sới bạc cùng 4 đối tượng khác. Sau vụ ấy, Phi Hùng bị 6 tháng tù treo, VFF cũng ra lệnh cấm anh chơi bóng trong vòng 3 năm.

Ngày 2/12/2005, tại nhà riêng của Trưởng phòng Du lịch và Thương mại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 3 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Lấy lời khai, những người này thú nhận rằng, ông chủ nhận đường dây cá độ này là Nguyễn Phi Hùng.

Lần ấy, vụ cá độ của nhóm đối tượng này liên quan đến những trận đấu tại SEA Games 23 đang diễn ra nên khi vụ bán độ của nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến bị phát giác, Phi Hùng đã bị PC14 triệu tập…

Khi chuyện cờ bạc tạm lắng xuống thì cũng trong năm 2005, Phi Hùng nổi tiếng với những vụ thanh toán nhau bằng dao kiếm ở thành phố Vinh. Chỉ trong 2 tháng, cựu tuyển thủ này bị rượt chém 2 lần trên đường, và lần nào, anh cũng thoát chết vì đòn thù không nhằm vào chỗ hiểm.

Năm 2008, sau một mâu thuẫn ở sàn nhảy, Phi Hùng và nhóm bạn của mình bị bao vây ngay sau khi vừa ra khỏi sàn. Phi Hùng dù cố gắng chạy thoát thân nhưng vẫn bị đánh đến thập tử nhất sinh. Rất may là sau đó có người thương tình đưa đi cấp cứu và Hùng được cứu sống.

Va chạm với giang hồ nhiều và chỉ toàn thiệt thân, nên xong lần ấy, Phi Hùng cũng xác định đoạn tuyệt để yên ổn. Nói về giới cầu thủ làm ăn kinh doanh thì Hùng phải là người tiên phong. Thời ấy, chính Hùng là người đầu tiên mở nhà hàng Thái Lan trên đường Phan Chu Trinh.

Quán nườm nượp khách hàng và Hùng thu lãi hàng tháng cả chục triệu đồng. Nhưng rồi cũng bởi mối quan hệ xã hội nhiều, có người ưa nhưng có người thấy thế cũng là cái gai trong mắt nên tìm cách phá và sau đó việc kinh doanh của Hùng thua lỗ.

Sau khi đoạn tuyệt với giang hồ, Phi Hùng cũng chỉ ở ẩn, giúp vợ một số công việc kinh doanh lặt vặt chứ không dám đứng tên kinh doanh này nọ nữa. Thậm chí, ngôi nhà mặt phố ở đường Phan Chu Trinh, Phi Hùng cũng sang nhượng để chuyển lên chung cư ở cho lành.

Trong khoảng 3 năm liền, Phi Hùng tìm niềm vui ở những trận đấu phủi với bạn bè một thời như Văn Lưu, Thành Long, Xuân Hải hay các đàn em như Quốc Vượng, Xuân Thắng…

Sau này, được người thân đề nghị, Phi Hùng cũng có một khoảng thời gian sang Đức với hai chị gái và em trai để làm ăn. Anh dự định, nếu mọi cái tốt đẹp sẽ đón vợ con sang. Nhưng bởi nhiều lý do, năm 2013, Phi Hùng đã trở về và xác định sẽ chỉ sống ở Vinh.

Sau đó, vợ của Hùng mở quán cà phê tại một góc phố nhỏ của thành Vinh và Phi Hùng là người hỗ trợ đắc lực cho vợ. Hai vợ chồng túc tắc làm và Phi Hùng cho biết, sau những sóng gió, giờ mới là lúc anh cảm thấy bình yên.

Từng cặp kè vớidiễn viên Việt Trinh Thời ở HAGL, Phi Hùng là công thần được bầu Đức đặt rất nhiều niềm tin. Có tài và mức thu nhập mơ ước, độ chơi của Phi Hùng cũng khó có ai bằng. Trong thời gian đi lại thường xuyên giữa Gia Lai và TPHCM, Phi Hùng có quen và chơi thân với diễn viên nổi tiếng Việt Trinh. Thời ấy, chuyện tình cảm của đôi trai tài gái sắc này cực kỳ nổi đình nổi đám. Tuy nhiên, vì sau này dính vào scandal đánh bạc, phải nhận án treo giò nên mối quan hệ giữa Phi Hùng và Việt Trinh cũng không kéo dài. Năm 2007, Phi Hùng kết hôn với Ngọc Lan - bà xã của Hùng bây giờ.

Bị chém nhiều nhất Phi Hùng nổi tiếng đất Vinh về độ chơi, được mệnh danh là ông trùm cá độ. Nhưng trong các vụ va chạm, anh đều là nạn nhân. Khoảng thời gian sau khi giải nghệ, Phi Hùng bị chém tới 4 lần. Đây đều là những vụ lớn, công an vào cuộc điều tra nên ai cũng biết. Còn riêng những vụ nhỏ lẻ khác thì chưa biết là bao nhiêu. Phi Hùng giống Quốc Vượng ở độ nhiệt, chơi hết mình nhưng khi có chuyện, họ đều là nạn nhân. Chẳng thế mà thời gian này, Phi Hùng thường xuyên qua lại với Quốc Vượng. Họ hay gặp nhau, nhưng chỉ là chén trà để cùng trò chuyện, tìm bình yên cho cuộc sống.