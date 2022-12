Nhà rạp kỳ vọng "Avatar 2" vượt doanh thu 300 tỷ đồng ở Việt Nam

"Avatar 2" được kỳ vọng vượt doanh thu 300 tỷ đồng ở Việt Nam.

Đạo diễn James Cameron vừa đưa bom tấn Avatar trở lại với khán giả toàn cầu thông qua những thước phim mãn nhãn, hoành tráng, chiều lòng sự chờ đợi của hàng triệu người sau hơn một thập kỷ. Tác phẩm Avatar: The Way of Water đang thiết lập những kỷ lục mới tại thị trường điện ảnh thế giới.

Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, phim thu về 103,4 triệu USD , trong đó có 53 triệu USD từ thị trường nội địa và 50,4 triệu USD từ các phòng vé quốc tế. Với thành tích này, Avatar 2 ghi tên mình trong danh sách những bom tấn có ngày mở màn thành công nhất mọi thời đại.

Tại thị trường Việt Nam, Avatar: The Way of Water đang xô đổ thành tích của Avatar (2009) khi cán mốc doanh thu gần 70 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu (theo số liệu từ Box Office Vietnam ngày 18/12).

Avatar 2 được kỳ vọng là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam

Bức tranh thị trường điện ảnh tại Việt Nam những ngày cuối năm đang được hâm nóng khi Avatar: The Way of Water đổ bộ tại rạp chiếu. Theo ghi nhận của Zing, lượng khách hàng đến rạp luôn trong tình trạng đông đúc ở các hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc, đặc biệt là 3 ngày cuối tuần.

Tại TP.HCM - địa bàn chiếm thị phần điện ảnh lớn nhất cả nước, suất chiếu dành cho bom tấn của James Cameron trải dài từ 8h30 đến 23h40 mỗi ngày. Ở những khung giờ cao điểm như 20h20, 21h và 23h40, số lượng khán giả đông, phủ kín ghế tại các hệ thống rạp chiếu.

Đến thời điểm hiện tại, bộ phim thiết lập nhiều kỷ lục mới tại Việt Nam: suất chiếu sớm nhất (ngày 15/12) của có tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% các rạp trọng điểm, vượt qua các bom tấn Avengers: Endgame (2019) hay Doctor Strange 2 (2022); đứng đầu bảng tổng sắp với doanh thu gần 70 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu.

Bom tấn của James Cameron đang gây sốt trên toàn cầu.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV - chia sẻ những con số kể trên cho thấy sự quan tâm, yêu mến của người mê phim tại Việt Nam đối với Avatar: The Way of Water.

“Kể từ khi mở bán vé tại Việt Nam, Avatar 2 đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam với số lượng vé đặt trước rất lớn tại các rạp của CGV, đặc biệt là với các định dạng đặc biệt như IMAX, 4DX và ScreenX. Với sự trở lại của một phim điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn với khán giả Việt Nam như Avatar, thì sự trở lại của phim sau 13 năm là rất đáng mong chờ”, đại diện của CGV nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, thành tích của Avatar 2 có ý nghĩa đối với phòng vé Việt lẫn thị trường điện ảnh nội địa trong dịp cuối năm.

“Sau 2 năm gần như đóng băng do dịch Covid-19, thị trường điện ảnh Việt Nam rất cần những tựa phim chất lượng, có sức hút khán giả, bao gồm cả phim quốc tế và phim nội địa, nhằm thu hút người xem quay trở lại với rạp chiếu phim, cũng như tạo đà phát triển trở lại cho toàn ngành điện ảnh. Do vậy, thành công của Avatar 2 có đóng góp quan trọng đối với thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế trong thời điểm hiện nay”, ông Hải chia sẻ.

Lý giải thành công của Avatar: The Way of Water, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng từ trước khi ra mắt, tác phẩm đã là bom tấn được kỳ vọng rất lớn về chất lượng cũng như hiệu ứng hình ảnh 3D mãn nhãn.

Sau 3 ngày khởi chiếu, Avatar 2 cán mốc gần 70 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Sự trở lại của phim sau 13 năm kể từ phần đầu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và truyền thông. Cùng với sự phát triển của công nghệ điện ảnh hiện nay như máy quay kỹ thuật số 3D, phòng chiếu IMAX…và đặc biệt là đạo diễn James Cameron - cái tên bảo chứng cho chất lượng là những yếu tố khiến khán giả luôn đặt kỳ vọng lớn cho sự quay lại của tuyệt tác điện ảnh vĩ đại.

Chung quan điểm, bà Phương Thảo - đại diện của Galaxy Cinema - nói sau đại dịch, thói quen, hành vi của khách hàng đối với việc xem phim tại rạp đã thay đổi. Khán giả ngày càng cân nhắc hơn khi quyết định bỏ tiền mua vé. Họ có nhiều sự chọn lựa hơn để thưởng thức một tác phẩm điện ảnh như xem phim trên các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc người mộ điệu quay lưng với rạp chiếu phim. Thành tích của Avatar 2 tại Việt Nam là minh chứng cho việc phòng vé và rạp phim cần những tác phẩm chất lượng, có đủ sức lôi kéo khán giả đến rạp thường xuyên hơn trước.

Đại diện của Galaxy Cinema kỳ vọng bom tấn của James Cameron sẽ vượt qua Avengers: Endgame (doanh thu 300 tỷ đồng ) là phim ngoại có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Bức tranh phòng vé Việt trong năm 2022

Trải qua một giai đoạn dài khó khăn vì đại dịch, phòng vé Việt từng bước hồi phục trong năm 2022. Theo số liệu từ đại diện Galaxy Cinema, thị trường điện ảnh Việt có tốc độ phục hồi tương đối cao, xếp thứ hai so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, so với năm 2019, thị trường ở thời điểm hiện tại mới đạt ở mức 70-80%.

“Những khó khăn đối với phòng vé Việt là chất lượng phim ở quốc tế lẫn nội địa không đồng đều. Hành vi lẫn thói quen của khán giả đã thay đổi so với trước đây. Khách hàng không còn thói quen ra rạp rồi chọn phim mà xem xét, so sánh phim rồi mới ra rạp. Vì thế, họ đòi hỏi các tác phẩm điện ảnh ở chất lượng lớn”, bà Phương Thảo chia sẻ.

Thanh Sói là phim Việt ra mắt vào dịp cuối năm 2022.

Theo đại diện Galaxy Cinema, năm 2023, thị trường điện ảnh trong nước lẫn quốc tế đều khó dự đoán. Kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào suy thoái, lạm phát khiến cho mức chi tiêu của khán giả đối với hệ thống rạp chiếu phim trở nên chặt chẽ và khó đoán.

Ngoài Avatar 2, phòng vé Việt dịp cuối năm chứng kiến sự nhộn nhịp và cạnh tranh của nhiều tác phẩm điện ảnh. Hai bộ phim Việt gồm Thanh Sói (đạo diễn Ngô Thanh Vân) và Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái (đạo diễn Lê Bình Giang) sẽ cạnh tranh trực tiếp tại phòng vé.

“Phim Việt cần chứng minh được chất lượng và chiếm được lòng tin cũng như sự ủng hộ của khán giả. Sau đại dịch, khán giả trở nên khó tính hơn và thói quen cũng như hành vi của khách hàng thay đổi nên khán giả đòi hỏi chất lượng của các bộ phim tương xứng. Tuy nhiên, tôi tin rằng các phim Việt có chất lượng tốt vẫn sẽ nhận được đông đảo sự ủng hộ của khán giả. Việc ra mắt của các phim Việt như Thanh Sói, Đảo độc đắc vào dịp cuối năm hay Chị chị em em 2, Nhà bà Nữ vào dịp Tết Nguyên đán sẽ mang lại sự lựa chọn đa dạng hơn về thể loại cho khán giả Việt Nam”, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV cho biết.