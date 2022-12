"Avatar: The Way of Water": Những điểm trừ và điểm cộng

Những bài đánh giá đầu tiên dành cho bom tấn "Avatar: The Way of Water" đã được đưa ra. Chủ yếu các nhà phê bình phim nêu bật ba khía cạnh hấp dẫn của phần hai so với "Avatar" năm 2009. "Avatar 2" buộc phải chịu nhiều sự chậm trễ do đạo diễn James Cameron yêu cầu các kỹ xảo đặc biệt cho bộ phim, nhất là ở các cảnh quay dưới nước. Sau 13 năm chờ đợi "Avatar: The Way of Water", khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim vào ngày 16/12.

"Avatar: The Way of Water" ra mắt khán giả vào ngày 16/12. (Ảnh: IT).

"Avatar: The Way of Water" được đánh giá cao hơn phần một

Hiện tại, "Avatar: The Way of Water" có số điểm phê bình trên Rotten Tomatoes là 85% dựa trên 96 bài phê bình. Điều này khiến bộ phim nhỉnh hơn so với phần một, có điểm phê bình là 82%. Sự khác biệt là rất nhỏ nhưng vẫn cho thấy "Avatar 2" được đón nhận tích cực hơn so với phần trước.

Điểm Rotten Tomatoes cao không chỉ cho thấy bộ phim thành công về mặt kỹ xảo. Những nhận định của giới chuyên môn về "Avatar 2" cho thấy bộ phim cũng đạt được chiều sâu về mặt nội dung. Kết lại, bộ phim được đánh giá sẽ thành công với vai trò là một "bom tấn" trong dịp cuối năm.

Khán giả thích thú với thế giới của Avatar

Một trong những điều thú vị mà "Avatar 2" đã đạt được đó là khán giả vẫn thích thú với loạt phim này. Trước khi ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng, hiện tại không ai quan tâm tới thương hiệu "Avatar" nữa. Lập luận chủ yếu xoay quanh việc phần một ra mắt từ 2009 và đạo diễn James Cameron đã bỏ lỡ thời điểm "vàng" để phát hành phần tiếp theo.

Tuy nhiên, những đánh giá tích cực dành cho "Avatar: The Way of Water" chứng minh rằng loạt phim này vẫn thu hút giới phê bình và cả khán giả. Mọi người vẫn muốn xem những câu chuyện lấy bối cảnh trên hành tinh Pandora của Avatar, điểm phê bình tích cực có thể sẽ dẫn đến việc phim đạt doanh thu phòng vé tương tự như bộ phim đầu tiên, nếu không muốn nói là ở mức phá kỷ lục tương tự. Cho dù đó là do hiệu ứng hình ảnh đột phá hay cơ hội để trở lại thế giới và các nhân vật của Avatar cho thấy "Avatar 2" vẫn gây được tiếng vang bởi những lời khen từ giới phê bình phim.

Hạn chế của "Avatar: The Way Of Water" tương tự như phần một

Bất chấp những yếu tố tích cực mà "Avatar: The Way of Water" được đánh giá cao, giới phê bình cũng nhấn mạnh nhược điểm chính của bộ phim. Việc "Avatar 2" hiện chỉ cao hơn 3% so với bộ phim tiền nhiệm cho thấy, tác phẩm không quá khác biệt so với phần đầu tiên. Điều này có thể là do bộ phim không cải thiện những khía cạnh yếu nhất của Avatar, đặc biệt là nhân vật và câu chuyện. Trong khi "Avatar 2" được cho là sẽ cải thiện những khía cạnh này, cụ thể là làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn về mặt cảm xúc, kỹ xảo trong "Avatar 2" của Cameron là lý do chính đằng sau sự đón nhận tích cực của bộ phim.

Cả "Avatar" và "Avatar: The Way of Water" đều có số điểm rất giống nhau, điều đó có nghĩa là Cameron không may đã không giành được cảm tình của các nhà phê bình từng không thích phần một. Một số vẫn không quan tâm đến những câu chuyện bom tấn mà đạo diễn gạo cội đang kể. Nếu một nhà phê bình không phải là fan của "Avatar" năm 2009 thì dĩ nhiên họ cũng chẳng quan tâm tới "Avatar: The Way of Water".