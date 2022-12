"Avatar: The Way of Water" khởi chiếu, những khán giả Việt đầu tiên nói gì? "Avatar: The Way of Water" khởi chiếu, những khán giả Việt đầu tiên nói gì?

Avatar 2 hay "Avatar: The Way of Water" đã có buổi chiếu mở màn tại Thủ đô Hà Nội vào hôm qua (15/12). PV Dân Việt đã ghi nhận những ý kiến của khán giả sau khi theo dõi bộ phim đình đám này.

Khán giả trong buổi chiếu sớm phim "Avatar: The Way of Water" vào tối 15/12 tại Hà Nội. Video: Thủy Vũ

Sau 13 năm, Avatar 2 hay Avatar: The Way of Water đã được James Cameron ra mắt. Với sự kỹ tính nổi tiếng của mình, vị đạo diễn lừng danh đòi hỏi sự trau chuốt không chỉ về kịch bản mà còn về kỹ xảo. Dù công nghệ ngày nay đã có sự phát triển vượt trội nhưng James Cameron dường như không hề cho phép mình "dựa dẫm" quá nhiều vào điều này. Được biết, Avatar 2 với bối cảnh là thế giới kỳ quan dưới nước, nên James Cameron cũng đã yêu cầu phải có cảnh quay diễn viên dưới nước thực sự mà không phải lạm dụng kỹ xảo như một số phim bom tấn gần đây là Black Panther: Wakanda Forever hay trước đó là Aquaman. Vợ chồng diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga rạng rỡ khi góp mặt tại sự kiện chiếu phim "Avatar: The Way of Water". Ảnh: Thủy Vũ

Vì vậy nhiều trang phê bình nổi tiếng thế giới như: Deadline, Collider, IMDb hay Rotten Tomatoes đã đưa ra lời khuyên cho khán giả, đó là hãy trải nghiệm Avatar 2 bằng hình thức xem mãn nhãn nhất có thể. Tối qua (15/12), PV Dân Việt đã có mặt tại buổi công chiếu phim Avatar: The Way of Water tại Hà Nội để cùng với những khán giả đầu tiên được thưởng thức bộ phim trên định dạng IMAX 3D. Buổi ra mắt phim còn có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau.

Diễn viên Trần Vân háo hức chờ đón phim "Avatar: The Way of Water" khởi chiếu tại Việt Nam. Ảnh: Thủy Vũ

Buổi chiếu kết thúc cũng là lúc khán giả tỏ ra choáng ngợp với những gì mình vừa thưởng thức. Khán giả Lê Sơn Tùng (22 tuổi) đang làm trong ngành truyền thông chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ Avatar 2 không phải là một bộ phim hay một tác phẩm thông thường, nó giống như một kỳ quan vĩ đại của điện ảnh mà nhiều thập kỷ qua chúng ta mới có. Tôi thực sự bất ngờ với những gì bộ phim mang lại trong phần 2 này". Hoa hậu Áo dài Phí Thị Thuỳ Linh. Ảnh: Thủy Vũ Khán giả Đào Minh Anh (29 tuổi) hiện đang làm nghề thiết kế đồ họa cho biết, chị cảm thấy ấn tượng với phần hình ảnh của Avatar: The Way of Water: "Phải nói phần hình ảnh của phim theo tôi đã được nâng lên một tầm cao mới so với phần đầu. Đây là bộ phim xóa mờ đi ranh giới giữa thực và ảo. Tôi khuyên mọi người nên cố gắng thưởng thức bằng định dạng tốt nhất để tận hưởng trọn vẹn bộ phim, bởi hiếm khi mới có một tác phẩm được đầu tư thế này!". Chị Dương Thùy Trang (35 tuổi) sinh sống và làm việc tại Hà Nội cho hay: "Thông điệp của Avatar 2 về gia đình thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Các nhân vật chính bị đặt vào trong tình thế đối mặt giữa trách nhiệm của gia đình và dân tộc khiến cho diễn biến phim thực sự lôi cuốn. Tôi cho rằng, Avatar 2 là bộ phim phù hợp với mọi lứa tuổi". TikToker Ninh Tito. Ảnh: Thủy Vũ Phim có mức phân loại độ đuổi là PG13, dành cho khán giả 13 tuổi. Theo nhiều ý kiến khán giả trò chuyện với PV Dân Việt tại buổi chiếu, đây là mức phân loại phù hợp bởi phim vẫn có nhiều cảnh bạo lực ở mức độ thấp. Avatar: The Way of Water tiếp tục theo chân nhân vật Jake Sully từ phần trước khi giờ đây anh cùng Neytiri đã trở thành vợ chồng và có với nhau những đứa con. Theo lời đạo diễn kiêm biên kịch James Cameron chia sẻ, nếu phần đầu Jake là kẻ không biết sợ hãi, không sợ cái chết thì tới phần này anh ta đã biết "sợ" vì phải gánh trọng trách của một người cha và bảo vệ các con mình khi hiểm họa đang ập đến. Gia đình của Jake từ những cánh rừng bạt ngạt sẽ phải di chuyển ra đại dương mênh mang để chạy trốn hiểm nguy. Nơi đây có những người Na'vi của Metkayina đã hòa mình với nước từ bao đời nay, thế nên bộ phim mới có tên là Avatar: The Way of Water (Dòng chảy của nước). Những khán giả Việt Nam đầu tiên được thưởng thức phim Avatar: The Way of Water. Ảnh: Thủy Vũ

Được biết, với khoản kinh phí khoảng 400 triệu USD, Avatar: The Way of Water sẽ cần khoảng hơn 2 tỷ USD để sinh lời. Theo các chuyên gia, điều này hoàn toàn không hề khó, nhất là khi bộ phim có thể trình chiếu ở các thị trường lớn như Trung Quốc. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh số đặt trước vé Avatar 2 đã chạm mốc gần 20 tỷ đồng tính đến tối ngày 16/12, đến ngày công chiếu thì chắc chắn nhiều rạp chiếu sẽ chẳng còn chỗ. Còn ở một số nước Đông Nam Á như Indonesia, Avatar 2 thu về hơn 400 ngàn vé mở bán trước, doanh số hơn 20 tỷ Rupiah (khoảng 30 tỷ VND) và dự kiến còn tăng mạnh ở nhiều quốc gia khác.

