Nhiệt độ giảm sâu, nhiều trường học ở vùng cao Yên Bái cho học sinh nghỉ học

Ngày 23/1, nhiệt độ ở Yên Bái vẫn duy trì ở mức thấp kèm với mưa phùn, đặc biệt vùng núi cao rét đậm, rét hại, nhiệt độ chỉ từ 8 – 10 độ C. Do đó, nhiều trường mầm non vùng cao Yên Bái đã cho trẻ nghỉ học tránh rét.

Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết, ngày 23/1, do nhiệt độ xuống dưới 8 độ C nên nhiều đơn vị trường đã cho học sinh nghỉ học và tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho con em tại gia đình. Cụ thể, đã có 9 trường mầm non các xã vùng cao trên địa bàn huyện cho gần 2.800 trẻ nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Tại các khu vực có nền nhiệt cao hơn, các trường học vẫn cho học sinh đi học bình thường, đồng thời luôn đảm bảo việc chống rét như: Dự trữ quần áo, mũ, tất; đóng kín các phòng học, phòng ở, đảm bảo dinh dưỡng khẩu phần bữa ăn cho học sinh…

Các thầy cô giáo trường Tiểu học Bản Mù huyện Trạm Tấu kiểm tra chăn màn đảm bảo các em học sinh bán trú được giữ ấm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Còn tại huyện Mù Cang Chải, do nhiệt độ xuống thấp, đến sáng 23/1 đã có 4 trường mầm non ở các xã vùng núi cao Nậm Có, Cao Phạ, Nậm Khắt, Chế Tạo cho gần 2.000 trẻ nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mù Cang Chải thông tin, đơn vị luôn theo dõi chặt chẽ các bản tin, cảnh báo về thời tiết; chủ động hướng dẫn cán bộ, giáo viên, người viên và phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho học sinh.

Căn cứ điều kiện thời tiết thực tế hằng ngày trên địa bàn xã, thị trấn, các trường chủ động báo cáo với bộ phận phụ trách chuyên môn để điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học. Điều chỉnh chế độ hoạt động giáo dục ngoài trời, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa... để đảm bảo sức khỏe cho học sinh; không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; bố trí giờ học môn thể dục hợp lý, phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét.

Tại điểm trường Tà Lành, trường mầm non Nậm Lành, huyện Văn Chấn, các cô giáo phải đốt lửa giữ ấm cho các cháu. Ảnh: PV.

Thực hiện Công văn số 1818/SGDĐT-GDTH ngày 29/12/2023 của Sở GDĐT tỉnh Yên Bái về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, Phòng GDĐT các huyện thị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm thấp. Đối với những học sinh nghỉ học tại nhà, nhà trường thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về công tác phòng chống rét cho học sinh tại gia đình, nhất là với trẻ nhỏ. Đảm bảo cho học sinh được ăn uống đủ chất dinh dưỡng và mặc đủ ấm trong những ngày.