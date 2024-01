Cụ thể, trên sông Vàm Cỏ Đông: Độ mặn 1,0g/l đến cống Bà Xiểng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (1,0g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 43km (so cùng kỳ năm 2022-2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn vượt qua cống Xóm Bồ, huyện Cần Đước (1,1g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 40km; so cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, vượt qua cống Đôi Ma, huyện Cần Đước (1,5g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 47km).

Độ mặn trên các tuyến sông, trong đó có sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ, sông Rạch Cát trên địa bàn tỉnh Long An đang tăng.

Trên sông Vàm Cỏ Tây: Độ mặn 1,0g/l chưa xuất hiện (so cùng kỳ năm 2022-2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn chưa xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Tây; so cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn gần đến cống Chợ Giữa, huyện Châu Thành (0,8g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 50km).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An yêu cầu Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện phía Nam và TP Tân An thường xuyên theo dõi diễn biến độ mặn, xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối hợp lý, kiểm tra và có kế hoạch xử lý, sửa chữa, thay thế các cửa cống bị rò rỉ, hư hỏng để tránh tình trạng nước mặn xâm nhập, bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và dân sinh.