Phục hồi 80% sức khỏe, cải thiện vận động sau tai biến nhờ viên sâm nhung này

Mệt mỏi, mất ngủ, vận động kém sau tai biến

Vào ngày đầu mùa hạ, ông Cử thong dong trên chiếc xe đạp cũ ra tận đầu ngõ đón chúng tôi. Nhìn đôi chân thoăn thoắt đạp xe, nụ cười tươi tắn, chẳng ai nghĩ đây là người đã từng nhập viện nguy kịch và có di chứng đột quỵ suốt 4 năm qua.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Cử vui vẻ cười nói: "Từ ngày dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình con rể biếu, người tôi khỏe khoắn, nhanh nhẹn hẳn ra. Chiều nào tôi cũng đi bộ 2-3km, thậm chí có hôm 4km mà không thấy mệt. Hơn 4 năm qua sau cơn đột quỵ, bây giờ tôi mới có cảm giác khỏe khoắn đến như vậy".

Nhắc đến đột quỵ, giọng ông Cử chùng xuống, run run nhớ lại câu chuyện của mình.

Năm 2020, ông Cử bị một trận đột quỵ "thập tử nhất sinh", may mắn được cấp cứu kịp thời nên để lại di chứng nhẹ, tay phải co cứng, miệng méo, nói lắp. Sau một thời gian tích cực điều trị và tập vật lý trị liệu, các di chứng cũng đã được cải thiện phần nào nhưng vẫn không thể bình thường như trước.

Ông Lương Đình Cử (SĐT: 0349 206 941) mệt mỏi, suy giảm sức khỏe sau đột quỵ.

Từ ngày bị tai biến, sức khỏe ông "tụt dốc không phanh", người mệt mỏi, cảm giác như thiếu sinh lực, ăn kém, ngủ khó. Ông Cử chia sẻ: "Suốt 4 năm qua tôi chỉ cố ăn cho có sức khỏe chứ chưa bao giờ có cảm giác ngon miệng hay thèm ăn. Ngủ thì trằn trọc, khó vào giấc, đêm nào nhiều nhất thì được 4 tiếng, còn đâu chỉ loanh quanh 3 tiếng, nhiều hôm cả đêm không chợp mắt. Cũng vì thế mà trí nhớ của tôi kém dần, sáng dậy người cứ mơ hồ như say sóng".

Ăn không được, ngủ cũng chẳng xong, ông Cử cứ thế gầy rộc, chỉ vỏn vẹn 51kg, người xanh xao kéo theo mệt mỏi, uể oải. "Mặc dù tôi có thể đi lại bình thường nhưng vì mệt nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Các con gọi điện về động viên bố tập thể dục cho khỏe nhưng chỉ cần đi bộ tầm 1km là mệt, hụt hơi", ông Cử nói.

Dẫu biết sức khỏe đi xuống nhưng vợ mất sớm, con cái lập nghiệp ở xa, ông cũng không muốn phiền hà đến các con nên vẫn ầm thầm chịu đựng.

Ăn ngon, ngủ tốt, hồi phục sức khỏe đến 80% nhờ món quà của con rể

Ai đã từng bị đột quỵ chắc hẳn sẽ hiểu được mức độ nguy hiểm và nỗi lo thường trực về nguy cơ tái phát. Ông Cử và các con cũng vậy. Vì thế mà dù không có thời gian ở cạnh nhưng các con vẫn chủ động đưa ông đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Đồng thời, tìm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe để bồi bổ. Thế nhưng, ròng rã suốt 4 năm qua ông Cử vẫn không thể thoát khỏi tình trạng mất ăn, mất ngủ.

Tình cờ, Tết 2024 vừa rồi, con rể được người quen giới thiệu sản phẩm bồi bổ sức khỏe Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình nên đã mua về biếu ông Cử.

Nhờ có viên Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình mà sức khỏe ông Cử cải thiện rõ rệt.

Thấy sản phẩm được bào chế từ Nhân sâm, Lộc nhung, vị thơm lại dễ ăn nên ông dùng luôn. Mỗi sáng 1 viên, dùng liên tục như vậy trong 15 ngày thì ông thấy sức khỏe của mình thay đổi tích cực. Ông Cử hồ hởi chia sẻ: "Từ ngày uống Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình tôi cứ đặt lưng xuống là ngủ, ngủ sâu tới mức nhiều hôm mưa rào không hay biết gì. Ngủ được nên đầu óc minh mẫn, người khỏe khoắn, bước đi cũng mạnh dạn hơn. Mà đặc biệt là ăn rất ngon miệng".

Nhận thấy có những thay đổi rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn nên ông Cử càng thêm tin tưởng. Hết 1 hộp, ông theo thông tin vỏ hộp gọi điện đặt mua tiếp một hộp nữa về sử dụng. "Dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đến nay là 2 tháng, tôi phải khẳng định sản phẩm này tốt. Tôi đã tăng 3kg, đi lại rất thoải mái, người khỏe như đợt tôi chưa đột quỵ", ông Cử nói.

Không chỉ đi bộ tập thể dục, ông Cử còn tự tay chăm sóc vườn bưởi của mình xanh tốt.

Sức khỏe hồi phục, mất ngủ được cải thiện, ăn uống ngon miệng là điều ông Cử luôn mong muốn suốt nhiều năm qua. Vì vậy, với ông, gặp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình chính là niềm may mắn diệu kỳ. Ông Cử cũng hi vọng những người không may bị di chứng đột quỵ sớm biết đến sản phẩm này để cải thiện sức khỏe.