Ngày 22/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, tối 23/8/2022, nhóm của Nguyễn Thông Hoàn (SN 2005, Tự Nhiên, Thường Tín) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2003, Hòa Bình, Thường Tín) gặp nhau tại đoạn Tỉnh lộ 427 thuộc địa phận xã Thư Phú, huyện Thường Tín.

Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can đối với 15 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến trong đêm. Ảnh: CACC

Thấy nhóm của Đạt, Hoàn cùng cả nhóm phóng xe chạy đi lấy 1 thanh kiếm rồi quay lại. Khi đến địa phận xã Vân Tảo, hai nhóm gặp nhau, Đạt hô hào cả nhóm phóng xe truy đuổi nhóm Hoàn về phía thị trấn Thường Tín nhưng không đuổi kịp.

Đến khoảng 23 giờ, Đạt gọi điện thoại cho Hoàn hẹn nhau ra khu vực xã Vân Tảo để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi nhóm Hoàn đi đến khu vực đầm thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo nhưng không gặp nhóm Đạt.

Hung khí nhóm đối tượng dùng để hỗn chiến. Ảnh: CACC

Hoàn gọi điện cho Đạt và tiếp tục hẹn nhau ra khu vực cầu Hát hỗn chiến. Khoảng 10 phút sau, nhóm của Đạt đi tới thì bị nhóm Hoàn ném vỏ chai bia. Thấy nhóm đối thủ bỏ chạy, nhóm của Hoàn liền đuổi theo và dùng dao chém trúng tay một đối tượng trong nhóm Đạt.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can và tạm giam 15 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.