Những bộ phim "bom tấn" được dự đoán đạt 1 tỷ USD trong năm 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2023. Ảnh: tvinsider



Hai phần đầu tiên của bộ phim từng mang về gần 1,6 tỉ USD toàn cầu, trong đó riêng phần 2 là hơn 800 triệu USD. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2023. Đây cũng là màn xuất hiện cuối cùng của nhóm Vệ binh ngân hà trong Vũ trụ điện ảnh Marvel và được dự đoán sẽ tạo nên "cơn sốt" bùng nổ về mặt doanh thu. Phim cũng hướng đến đối tượng gia đình nên khả năng về doanh thu "khủng" càng được củng cố.

The Flash

The Flash được dự đoán đạt doanh thu "khủng" trong năm 2023. Ảnh: i.redd.it

The Flash là tác phẩm được hãng Warner Bros cũng như nhà DC kỳ vọng sẽ làm sống dậy vũ trụ điện ảnh DC đang "chết dần" qua năm tháng. Từ khi James Gunn trở thành giám đốc của DC Films, không ít những thay đổi được đưa ra gây tranh cãi, trong đó có việc loại bỏ hai ngôi sao Ben Affleck và Henry Cavill ra khỏi vai trò Batman và Superman. The Flash có thể là bộ phim cuối cùng khán giả thấy 2 ngôi sao này xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh DC nên khả năng doanh thu cực khủng của The Flash là điều có thể dự đoán trước.

Aquaman: The Lost Kingdom

Bộ phim đầy sức hút dù cho nữ chính Amber Heard từ phần trước có thể không xuất hiện. Ảnh: tvinsider

Khi Aquaman phần 1 ra mắt năm 2018, không ai nghĩ bộ phim lại có nhiều sức hấp dẫn đến vậy với doanh thu hơn 1,1 tỉ USD. Điểm mạnh của Aquaman chính là một cốt truyện dễ hiểu cùng với kỹ xảo mãn nhãn.

Dù vậy, Aquaman: The Lost Kingdom có thể là bộ phim khán giả được chứng kiến lần cuối cùng Jason Momoa vào vai vị vua của biển cả, sau khi James Gunn lên nắm quyền điều hành DC Films. Vì vậy sức hút của bộ phim rất lớn dù nữ chính Amber Heard từ phần trước có thể không xuất hiện.

Fast X

Trailer của Fast X 2023. Nguồn: Screen Culture

Trải qua 23 năm với 9 phần phim, thương hiệu Fast and Furious dù có chất lượng nội dung đi xuống theo thời gian nhưng xét về độ bền bỉ thì hiếm có thương hiệu phim nào làm được như thế. Câu chuyện về gia đình Toronto vẫn đủ lôi kéo khán giả với doanh thu khổng lồ, trong đó phần 8 là hơn 1 tỷ USD.

Fast X có thể là bộ phim cuối cùng trong thương hiệu Fast and Furious nếu Vin Diesel còn đang nghĩ tới phần 11. Nhưng trước tiên hãy chờ xem Fast X lập được thành tích ra sao so với những người đàn anh của mình, nhất là khi loạt phim Fast and Furious rất được yêu thích tại "thị trưởng tỷ đô" Trung Quốc.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Trailer Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. Nguồn: Paramount Pictures

Trong năm 2022, Tom Cruise đã có Top Gun: Maverick mang về cho anh hơn 1 tỷ USD doanh thu và không có lý gì Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One lại không làm được điều này. Nhất là khi Tom Cruise – "kẻ thách thức giới hạn" vẫn luôn khiến khán giả say mê với phong cách làm phim táo bạo và đầy thách thức, kể cả khi anh đã ở tuổi 60.

Giới chuyên gia cho rằng, công chúng tới rạp xem Mission: Impossible không chỉ vì thương hiệu này đã quá nổi tiếng mà là vì muốn chứng kiến Tom Cruise nhảy dù hay lao mô-tô mạo hiểm ra sao ở những cảnh phim hành động mãn nhãn.

Dune: Part 2

Giới chuyên môn nhận định, câu chuyện sử thi trong Dune: Part 2 sẽ diễn ra kịch tính hơn. Nguồn: Screen Culture

Dune là một bộ phim tương đối ổn về mặt nghệ thuật lẫn thương mại. Ngoài việc giành được 6 giải Oscar năm 2022, phim còn thu về hơn 401 triệu USD toàn cầu. Dune ra mắt trong thời kỳ ngành điện ảnh trở lại sau khi phải chịu những tổn thất nặng nề của đại dịch, nên đó vẫn là một thành tích vô cùng đáng nể.

Giới chuyên môn nhận định, câu chuyện sử thi trong Dune: Part 2 sẽ diễn ra kịch tính hơn với bối cảnh hoành tráng, khi nhân vật Paul Atreides của nam tài tử Timothée Chalamet giờ đã có hành trình riêng cho mình. Hơn nữa, đạo diễn Denis Villeneuve luôn là người có con mắt nghề nghiệp được nâng tầm qua mỗi năm, nhất là về mặt hình ảnh.

