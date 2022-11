Có một mối tình sâu đậm trong phim Phạm Công - Cúc Hoa, Lý Hùng và Diễm Hương đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Ngay sau đó tên tuổi của Lý Hùng - Diễm Hương trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Sau đó, cả hai tiếp tục đóng chung trong hơn 30 phim và được coi là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của dòng phim "mì ăn liền". Đóng với nhau nhiều phim như vậy nhưng người xem vẫn không cảm thấy nhàm chán mỗi khi cả hai sánh đôi trên màn ảnh. Thậm chí, vì quá ăn ý trong diễn xuất, đẹp đôi về ngoại hình mà rất nhiều khán giả đã nghĩ rằng ngoài đời Lý Hùng và Diễm Hương cũng là một cặp đôi thực sự.

Lý Hùng và Diễm Hương một thời vàng son trên màn ảnh nhỏ. (Ảnh: ST)

Thập niên 90 là giai đoạn đánh dấu thời kỳ hoàng kim của dòng phim "mì ăn liền". Và các diễn viên tên tuổi như: Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Việt Trinh, Thu Hà… bao giờ cũng được rất nhiều đoàn phim săn đón. Thậm chí, một người tham gia cùng một lúc tới 2, 3 phim.

Bẵng đi một thời gian dài, khán giả không còn được thấy Lý Hùng và Diễm Hương xuất hiện chung trên màn ảnh, cả hai tạm gác sự nghiệp diễn xuất và có cho mình cuộc sống riêng.

Hồi tháng 8 vừa qua, Lý Hùng và Diễm Hương có dịp hội ngộ đầy bất ngờ cùng các thành viên trong lớp Diễn viên Khóa I, trường Điện ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) sau khoảng 30 năm không gặp mặt.

Cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương hội ngộ sau khoảng 30 năm không gặp mặt. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân Việt về lần gặp gỡ này, Lý Hùng vui vẻ cho biết: "Một bạn trong lớp biết Diễm Hương về nước nên ngầm thông báo để cô ấy đến họp. Tất cả thành viên còn lại, không ai hay biết gì về chuyện này. Cho nên, khi Diễm Hương xuất hiện cái mọi người ồ lên, ai cũng bất ngờ hết. Người bất ngờ nhất có lẽ là tôi vì anh em tới gần 30 năm mới gặp lại nhau.

Diễm Hương giờ để tóc ngắn, thân hình mảnh mai hơn nhưng nét đẹp kiều diễm vẫn như ngày xưa. Đặc biệt, bây giờ Diễm Hương giống mẹ của cô ấy y đúc nên mới thoạt nhìn tôi cũng giật mình. Đặc biệt, Diễm Hương vẫn vui vẻ, tinh nghịch, trẻ trung và dễ thương như ngày nào", Lý Hùng chia sẻ thêm.

NSƯT Chánh Tín - Diễm My

NSƯT Chánh Tín và Diễm My bắt đầu quen biết và đóng chung với nhau từ những năm 1980. Diễm My từng chia sẻ với báo chí kỷ niệm sâu sắc và khó quên nhất của cô với nghệ sĩ Chánh Tín là khi cùng đóng phim Hai chị em. Đều là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt thập niên 1980, NSƯT Chánh Tín và Diễm My đều có những thành công khá sớm trên con đường sự nghiệp của riêng mình.

Trong mắt Diễm My, thời trẻ nghệ sĩ Chánh Tín là người rất đào hoa. "Cứ mỗi lần đoàn làm phim đi đến đâu quay có cảnh anh Chánh Tín thì tôi chẳng cần nhìn ai hết, chỉ cần nhìn ánh mắt của các cô gái hâm mộ nhìn anh là tôi đã nổi da gà. Trong ánh mắt của họ ánh lên một nỗi khát khao, si mê. Thế là đủ để biết độ hào hoa của anh ý đến cỡ nào. Bao nhiêu người sẵn sàng gục ngã vì anh".

NSƯT Chánh Tín và diễn viên Diễm My được khán giả vô cùng mến mộ. (Ảnh: ST)

Nếu như NSƯT Chánh Tín thu hút bằng vẻ hào hoa của một tài tử điển trai trên màn ảnh thì Diễm My lại quyến rũ người nhìn bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém nét kiêu sa của một "Nữ hoàng ảnh lịch". Cả hai cách nhau 10 tuổi nhưng đã làm nên một cặp đôi tuyệt đẹp trên màn ảnh Việt lúc bấy giờ. Ngay cả bản thân Diễm My cũng thừa nhận mình và NSƯT Chánh Tín có duyên đóng vai vợ chồng.

Thời điểm "bén duyên" cùng nhau trên phim, diễn xuất của Diễm My vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Nhờ sự chỉ dẫn của NSƯT Chánh Tín mà khả năng thể hiện vai diễn của Diễm My ngày càng được chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, cũng như nhiều cô gái khác thời điểm đó, vẻ đào hoa và tài năng của NSƯT Chánh Tín khiến Diễm My không khỏi ngưỡng mộ.

Tháng 4/2020, thông tin NSƯT Nguyễn Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng khiến người hâm mộ, đồng nghiệp bàng hoàng, thương tiếc.

Về phần Diễm My 6x, dù ở độ tuổi U60 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều lời ca ngợi từ người hâm mộ. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc đằm thắm ở tuổi U60, nữ diễn viên Diễm My 6X còn có cuộc sống viên mãn với chồng và hai con gái trong gần 30 năm qua.

Lê Công Tuấn Anh - Thu Hà

Thu Hà và Lê Công Tuấn Anh từng là cặp đôi đẹp trên màn ảnh những năm 1990 trong nhiều bộ phim như: Anh chỉ có mình em, Hoa quỳnh nở muộn, Bên bờ ảo vọng... Họ gần như song hành trong những giải thưởng danh giá. Sau đó, nữ diễn viên Thu Hà tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả trong nhiều bộ phim như: Lá ngọc cành vàng, Em còn nhớ hay em đã quên, Đêm hội Long Trì, Canh bạc... Những mối tình trong phim của họ luôn đẫm lệ buồn nhưng đáng ngợi ca, trân trọng.

Người ngoài Bắc, người trong Nam nhưng cặp đôi diễn viên này lại sở hữu một lượng phim đóng chung với nhau không hề nhỏ. Điều này cũng dễ hiểu khi trên màn ảnh, họ quá xứng đôi và diễn xuất ăn ý.

Lê Công Tuấn Anh và NSND Thu Hà thời tập niên 90. (Ảnh: ST)

Với diễn xuất hoàn hảo của mình, cả Lê Công Tuấn Anh và Thu Hà đều từng giành được giải thưởng Mai Vàng danh giá cũng như giải Nam nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1993. Cả hai luôn được khán giả xem là một trong những cặp đôi đẹp và gắn bó với nhau nhất trên màn ảnh Việt những năm 1990.

Đến nay, thấm thoát cũng đã 25 năm kể từ ngày nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh qua đời. Nhưng mỗi khi trải lòng về người bạn diễn, NSND Thu Hà vẫn dành cho Lê Công Tuấn Anh những sự trân trọng đáng mến mộ.

"Tôi nhớ một tối mùa đông tháng 11/1996, trời Hà Nội lạnh tê tái. Một người bạn từ Sài Gòn điện ra báo cho tôi Lê Công mất. Tôi không tin vào tai mình, dù đôi lần nghe tin đồn thất thiệt về anh.

Nghe giọng cô bạn, tôi sững người hồi lâu. Đêm đó, khoảng 3 - 4 giờ sáng, tôi nằm trong nhà nhưng vẫn nghe tiếng cô bác đi chợ chuyện trò rành rọt. Họ nhắc về anh với niềm xót thương vô hạn. Những vai diễn của anh đã đi vào lòng người, vì thế những khán giả bình dân luôn yêu quý anh và dành cho anh tình cảm đặc biệt.

Người bạn diễn năm nào không chỉ ghi dấu trong tôi về một diễn viên tài hoa mà còn bởi trái tim nghệ sĩ giàu lòng nhân ái. Với tôi, tấm lòng nhân hậu của anh là bài học lớn về làm người…", NSND Thu Hà từng trải lòng.

Lê Tuấn Anh - Việt Trinh

Những năm 1990, Việt Trinh và Lê Tuấn Anh cũng được xem là một trong những cặp tình nhân nổi tiếng trên màn bạc không kém cạnh Diễm Hương - Lý Hùng.

Khác với sự nhẹ nhàng và có gì đó trong sáng của cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương, tình yêu của Lê Tuấn Anh và Việt Trinh trên phim thường rất mãnh liệt và cá tính. Nét phong trần, lãng tử của Lê Tuấn Anh lại luôn là sự lựa chọn của các đạo diễn khi kết đôi anh với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng cũng rất sắc sảo của Việt Trinh.

Việt Trinh và Lê Tuấn Anh thời trẻ. (Ảnh: ST)

Việt Trinh và Lê Tuấn Anh trong dịp tái ngộ hồi năm 2018. (Ảnh: FBNV)

Với vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình cùng phim Lệnh truy nã, Việt Trinh đã thực sự tỏa sáng bên cạnh tài năng diễn xuất của nam tài tử Lê Tuấn Anh. Sau nhiều năm "chia tay" nhau trên màn ảnh, cả hai đều đã chọn cho mình những con đường riêng để đi tiếp. Nếu như Lê Tuấn Anh trở thành một hậu phương vững chắc cho bà xã là NSND Hồng Vân trong việc kinh doanh thì Việt Trinh vẫn tiếp tục cống hiến với nghệ thuật thứ 7 qua vai trò đạo diễn.

Năm 2018, Lê Tuấn Anh và Việt Trinh có dịp hội ngộ bất ngờ sau một thời gian dài không gặp gỡ. Việt Trinh xúc động chia sẻ: "Tôi đang mơ ước được như anh. Thong dong tự tại giữa đời thường. Từ bỏ danh vọng mấy ai làm được. Anh trai ơi hạnh phúc nhất là anh! Kỷ niệm sau hơn 10 năm anh em mới gặp lại nhau, bao nhiêu ký ức lại hiện về. Người anh, người bạn, người đồng nghiệp tôi mãi quý trọng. Anh của tôi: đạo diễn, diễn viên Lê Tuấn Anh!".

Với nhiều khán giả Việt, Lê Tuấn Anh và Việt Trinh vẫn là một "cặp đôi vàng" trên màn ảnh Việt ngày nào. Tuy nhiên, ngoài đời, Việt Trinh gọi Lê Tuấn Anh là anh trai, còn nam nghệ sĩ coi cô như em gái nhỏ mà giữa họ không có tình yêu nam nữ.

Đầu năm 2022, ở tuổi 50, diễn viên Việt Trinh bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Lý do khiến diễn viên Việt Trinh quyết định giải nghệ, dừng tham gia diễn xuất, làm đạo diễn vì cô muốn toàn tâm chăm sóc cho cậu con trai đang ở tuổi dậy thì.

Hơn 30 năm gắn bó với phim trường, việc giải nghệ không phải là quyết định dễ dàng. Vậy nên, Việt Trinh cho biết, dù dừng đóng phim nhưng cô vẫn sẽ nhận lời mời làm nhà sản xuất phim hoặc tham gia các chương trình làm đẹp, gameshow phù hợp.

Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, thỉnh thoảng về nhà vườn ở Bình Dương tận hưởng nhịp sống yên ả, chậm rãi. Cô ăn chay trường, thường xuyên tập thể dục để giữ vóc dáng. Hiện nay, ngoài thời gian dành cho con trai, nữ diễn viên thường xuyên làm từ thiện. Cô thường livestream bán hàng online để lấy tiền làm từ thiện.