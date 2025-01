Những cú "áp phe" chấn động giới đầu tư của nữ doanh nhân Chu Thị Thành

Trưa ngày 3/1, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lực lượng công an đang có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành, ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức.

Người dân địa phương cho biết, lực lượng công an có mặt tại từ khoảng 10h30' cùng ngày để tổ chức khám xét. Nhiều phương tiện của lực lượng công an đang đỗ trước ngôi nhà riêng của Chủ tịch Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức. Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại đây để đảm bảo an ninh trật tự. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành.