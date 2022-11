Những làn gió mới tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021

Diễn ra từ ngày 5 đến 20/11/2022 tại Nhà hát Đoàn Cải lương Long An, Liên hoan Cải Lương toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Long An tổ chức.

Liên hoan đã quy tụ 886 diễn viên từ 22 đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa trên cả nước tham gia 27 vở diễn, gồm 7 vở lịch sử, 4 vở dân gian và 16 vở đề tài chiến tranh - cách mạng và đương đại.

Sau 15 ngày thi tài, nhiều vở diễn hấp dẫn với chất lượng nghệ thuật cao đã để lại ấn tượng với nội dung sâu sắc, dàn dựng công phu và dàn diễn viên tài năng tạo nên sức hấp dẫn đối với người xem.

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan đánh giá, nội dung các vở diễn tại Liên hoan lần này đã cho thấy sự phong phú, đa dạng về đề tài, từ lịch sử dựng nước, giữ nước đến công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều vở diễn mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất nơi họ sinh sống, ngợi ca lịch sử hào hùng, những tấm gương tiêu biểu, phản ánh được đời sống sinh hoạt cùng những phong tục tập quán tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người, được Hội đồng nghệ thuật, những nhà chuyên môn ghi nhận, đánh giá cao.

"Trong tổng số 27 vở diễn tham dự Liên hoan, có đề tài lịch sử, dân gian, đề tài chiến tranh cách mạng và cả đề tài đương đại. Điều ấy, chứng tỏ đề tài được khai thác qua các vở diễn tại Liên hoan Cải Lương toàn quốc - 2021 thực sự phong phú và rất đa dạng...", ông Đông nói.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan lần này vẫn có sự hiện diện tên tuổi của những nhà viết kịch thực sự có uy tín trong loại hình kịch hát dân tộc. Phía sau các tác giả tuy tuổi đã cao nhưng bút lực vẫn còn rất sung mãn đã xuất hiện những tác giả trẻ, họ đã tạo được sự nét tươi mới qua khâu biên kịch hoặc chuyển thể cải lương. Họ mạnh dạn đột phá vào thể tài mà loại hình sân khấu kịch hát dân tộc rất khó thực hiện.

Bên cạnh các đạo diễn đang tiếp tục khẳng định tài năng của mình đã xuất hiện những đạo diễn trẻ tiềm năng. Nhiều vở diễn đã đạt được sự thăng hoa về cảm xúc bởi nội dung vở diễn sâu sắc, chất lượng nghệ thuật cao và thật sự có giá trị về tư tưởng. Bởi các đạo diễn đã phát huy được thế mạnh và sự hỗ trợ đầy hiệu quả của các thành tố khác như: Âm nhạc, mỹ thuật, múa,…

Nhiều thế hệ nghệ sĩ từ các nghệ sĩ đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và rất nhiều các diễn viên trẻ dù đảm nhận vai chính hay vai phụ đều cho thấy sự chăm chút đầu tư cho nhân vật của mình khi xuất hiện trên sân khấu với những giọng ca hay, những lớp diễn tinh tế, xuất thần, tạo được sự long lanh qua những hình tượng nhân vật cụ thể trong từng vở diễn.

Điểm đáng chú ý trong liên hoan lần này là, cách thể hiện các nhân vật về đề tài lịch sử hầu hết các nghệ sĩ đã tiếp cận được với lối diễn dung dị, đầy cảm xúc. Các nhân vật lịch sử vì vậy mà gần gũi hơn, đời thường hơn, từ đó đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc chân thật hơn.

Nhiều vở diễn đã đạt được sự Thăng hoa về cảm xúc bởi nội dung vở diễn sâu sắc, chất lượng nghệ thuật cao. Ảnh: H.G

Sự tiếp nối thế hệ là một trong những điểm sáng của Liên hoan Cải lương 2021. Nhiều đơn vị nghệ thuật đã mạnh dạn đặt niềm tin vào lứa nghệ sĩ trẻ. Họ được giao những vai diễn nặng đô trong vở diễn và được sự hỗ trợ hết lòng của những nghệ sĩ dạn dày kinh nghiệm.

Đặc biệt hơn, một số đơn vị đã rất táo bạo khi quyết định đưa toàn bộ lực lượng trẻ đảm nhận các vai diễn quan trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm làm chủ sân khấu. Đây có lẽ cũng là Liên hoan có sự tham gia diễn thi của nhiều nghệ sĩ trẻ nhất từ trước đến nay, đa phần được đào tạo chính quy, bài bản và có chất giọng, diễn xuất khá tốt… Những nghệ sĩ trẻ này mang đến làn gió mới cho nghệ thuật sân khấu cải lương hiện nay.