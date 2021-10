Ninh Bình cấp tốc thu hoạch 20.500 ha lúa mùa trước khi bão số 8 đổ bộ

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 8 kết hợp với không khí lạnh, từ chiều 13/10 tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Nông dân tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước khi bão số 8 đổ bộ. Ảnh: A.T

Theo tổng hợp từ Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 13/10, các địa phương trong toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 20.500/31.830 ha lúa mùa (đạt 64,5% diện tích). Diện tích cây vụ đông đã trồng là trên 2.055 ha.

Các trạm bơm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang vận hành để tiêu thoát nước đệm trong hệ thống và các vùng trũng thấp. Ảnh : T.G

Để hạn chế thiệt hại do bão số 8 gây ra, tỉnh Ninh Bình đề nghị các địa phương vận động nông dân huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, kiểm tra tôn cao bờ vùng,…nhằm đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng, để cứu rau màu vùng bị ngập.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Anh Khôi-Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Kim Sơn cho biết: "Từ sáng 13/10, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa vừa, huyện có khoảng 8.000 ha đất trồng lúa, nhưng tới nay mới thu hoạch được khoảng 3.000 ha".

Tỉnh Ninh Bình huy động máy gặt xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa mùa. Ảnh: A T

"Riêng đối với khối lượng lúa mới thu hoạch, chưa kịp phơi, chúng tôi tuyên truyền bà con đưa đi sấy hoặc trải ra nền nhà, hạn chế đến mức thấp nhất việc lúa nảy mầm, hư hỏng…" ông Trần Anh Khôi cho biết thêm.

Để bảo vệ vững chắc thành quả sản xuất đạt được trước khi bão số 8 đổ bộ, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương tại tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín, theo hướng kết hợp giữa thu hoạch thủ công và thu hoạch bằng máy.