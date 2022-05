Nông dân Hà Nội thi đua xây dựng làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp

Chị Đặng Thị Chanh (ở thôn 3, xã Ba Trại, huyện Ba Vì) chia sẻ, để bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập từ trồng chè, nhiều năm nay, gia đình chị đã chuyển sang sản xuất chè sạch VietGAP. Hiện tại, toàn bộ chè thành phẩm của gia đình chị được thương lái thu mua tại vườn. Với 1,2ha chè, mỗi năm, gia đình chị thu lãi hơn 100 triệu đồng...



Ông Đinh Công Phu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Trại cho biết: Không riêng hộ chị Chanh mà hầu hết hộ trồng chè tại xã Ba Trại đã chuyển sang sản xuất chè sạch. Bên cạnh việc phát triển những vườn chè theo hướng sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng, Ba Trại còn hướng đến phát triển du lịch làng nghề.

Mô hình trồng chè VietGAP xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Đức Thịnh

Hội ND huyện Ba Vì cùng Hội ND các xã cũng triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Riêng trong năm 2021, Hội ND huyện đã thành lập mới 57 tổ hội nông dân, 5 chi hội nông dân nghề nghiệp, thành lập mới 31 mô hình nông dân bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong năm 2021, nông dân Ba Vì đóng góp 4.524 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; nhiều hội viên nông dân còn hiến đất làm đường, đóng góp ngày công xây dựng, chỉnh trang nông thôn...

Tương tự, hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được Hội ND các huyện của TP.Hà Nội triển khai sâu rộng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND TP.Hà Nội Dương Thị Hằng, để chủ động giúp nông dân Hà Nội phát triển kinh tế, Hội ND thành phố đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội xây dựng 23 hợp tác xã và 692 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động rất hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể, giải quyết hiệu quả nhiều tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương

Hội ND các cấp còn vận động nông dân tham gia sửa chữa 3.425km giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 142km kênh mương nội đồng; đóng góp 139.447 ngày công, hiến 13.785m2 đất xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội vận động nông dân xây dựng mô hình "cánh đồng sạch", thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn đăng ký xây dựng 462 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm nhận hơn 4.000 đoạn đường tự quản; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu…